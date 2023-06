Die Aktien von BASF, Allianz und Volkswagen laden jetzt allesamt dank niedriger KGVs und hoher Dividendenrenditen zum Kauf ein. Doch bei zwei Papieren ist dennoch erhöhte Vorsicht geboten.

BASF verlor fast 8 Prozent in der vergangenen Woche an der Börse. Die Volkswagen-Aktie büßte fast 5 Prozent ein und lediglich die Allianz-Aktie konnte sich einigermaßen halten. Trotz sehr niedriger KGVs und hoher Dividendenrenditen stehen die deutschen Traditions-Aktien weiter unter Druck. Doch bietet sich jetzt eine gute Chance zum Kauf?

Allianz-Aktie mit KGV von 8,0 und 6,24 Prozent Dividendenrendite

Bei der Allianz sieht die Einschätzung nicht schlecht aus. Bei Bloomberg raten 18 Analysten zum Kauf und sieben zum Halten, aber niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 250 Euro bietet noch rund 20 Prozent Potenzial. Und dank der guten Bewertung müsste sich das Papier über der 200-Tage-Linie halten. Solange die Allianz-Aktie also über diesem gleitenden Durchschnitt notiert, ist das Bullenszenario weiter intakt. Zudem sagt die Schweizer Bank UBS, dass die aktuelle niedrige Volatilität an den Börsen europäische Zykliker begünstigen würde. Auch die Allianz-Aktie dürfte laut den Schweizern davon profitieren. Anleger setzen nun darauf, dass die Allianz-Aktie Unterstützung von der 200-Tage-Linie bekommt und dann wieder über die 50-Tage-Linie ausbrechen kann.

BASF-Aktie mit KGV von 8,2 und Dividendenrendite von 7,67 Prozent stark unter Druck

Schlecht sieht es derweil bei der BASF-Aktie aus. Das Papier ist charttechnisch ganz hart angeschlagen und Analysten kürzten zuletzt ihre Kursziele. Lesen Sie dazu auch: BASF: Hilft ausgerechnet Microsoft der Aktie? Doch Analysten kürzen Kursziele für BASF-Aktie

Die fundamentale Bewertung der deutschen Chemie-Aktie stimmt dafür weiterhin und auch die Gewinnschätzungen der Analysten bei Bloomberg sind nicht schlecht. So erwarten sie nach einem Gewinn je Aktie von 4,52 Euro in 2023 einen Gewinn von 5,19 Euro im kommenden Jahr.

Allerdings macht die BASF-Aktie noch nicht so wirklich mit. Sie rasselte durch alle wichtigen Haltelinien und muss jetzt das Niveau rund um die 40 Euro halten. Die Analysten sehen indes mehr Potenzial bis zu 54,20 und machen damit 28 Prozent Kurschance aus.

Wer jetzt einsteigt muss sich aber bewusst sein, dass das Risiko erhöht ist. Anleger warten darauf, bis die 50-Tage-Linie wieder überwunden werden kann.

Volkswagen mit einem KGV von 3,8 und einer Dividendenrendite von 7,65 Prozent

In puncto Bewertung ist Volkswagen im DAX aktuell das Nonplusultra. Denn keine Aktie weist in der Kombination ein so günstiges KGV und eine so hohe Dividendenrendite auf. Allerdings kommt die Aktie trotzdem nicht so richtig aus der Hufe.Wie schon im März brach die Volkswagen-Aktie jüngst sowohl über die 50-Tage-Linie als auch über die 200-Tage-Linie, kann sich aber nie über diesen Gleitenden Durchschnitten halten. Aus charttechnischer Sicht sieht das Bild jetzt leider wieder sehr dürftig aus. Anleger, die von VW überzeugt sind und die entsprechende Geduld und Zeit mitbringen, können weiter tranchenweise oder per Sparplan investieren.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF, Allianz, Volkswagen Vz..