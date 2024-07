Diese weltbekannte Auto-Aktie brach am Donnerstag während des amerikanischen Handels um satte 18 Prozent ein, was Anleger lange Gesichter ziehen ließ. Das steckt hinter dem Abverkauf bei dem Wert und so kann es jetzt weitergehen:

Aktionäre von Ford haben am Donnerstag eine böse Überraschung erlebte. Nach den Quartalszahlen brachen die Papiere um satte 18 Prozent ein. Das hat die Anleger bei dem Traditionsautobauer so verschreckt:

Bekannte Auto-Aktie bricht um 18 Prozent ein

So meldete Ford bereits mit Blick auf die Top- und Bottom-Line Zahlen am Mittwochabend nach Börsenschluss schlechte Ergebnisse. Der Gewinn je Aktie fiel mit 0,47 US-Dollar deutlich unter den Erwartungen von 0,68 US-Dollar aus. Gleichzeitig verpasste der Umsatz mit 44,18 Milliarden US-Dollar knapp die Schätzungen.

Auf den Gewinn gedrückt hatte primär das Thema Elektromobilität, eine Sparte, in der Ford weiterhin Milliarden an Geldern verbrennt. Außerdem ein Belastungsfaktor: die Garantien des Unternehmens. So wurde der Gewinn bei Ford das dritte Jahr infolge durch Rückrufe von Autos geschmälert. Laut amerikanischen Erhebungen hat die Automarke Ford die größten Garantieprobleme aller Wettbewerber am amerikanischen Markt.

Dementsprechend negativ reagierten die Anleger auf die Zahlen und straften die bekannte Auto-Aktie um 18 Prozent ab.

Einstieg bei Ford nutzen oder Finger weg?

Angesichts dieser schlechten Nachrichten und der drastischen Veränderung des Chartbildes sind die Aussichten für die Ford-Aktie nicht allzu rosig. Zwar sehen Analysten ein Kurspotenzial von im Schnitt 24 Prozent, doch nach dem Abverkauf stellt sich die Frage, wie dieses realisiert werden soll.

Für Anleger kann es daher im aktuellen Umfeld besser sein, die Finger von dem Papier zu lassen, das angesichts seines negativen Momentums noch weiter unter Druck stehen dürfte. Alternative spannende Anlagen finden Sie in diesem Artikel.

