Sind Aktien wie Nvidia, Microsoft, Alphabet und Co jetzt viel zu günstig? Der bekannte deutsche Tech-Investor Thomas Rappold gibt Einblicke, welche Aktien er jetzt kauft und wie es mit dem KI-Trend weitergeht.

Der Börsen-Crash hat vor allem die Tech-Werte ordentlich durchgeschüttelt. Teils ging es um mehr als 10 Prozent an einem Tag bergab. Dafür gelang vielen Werten aber auch schon wieder eine immense Aufholjagd. Doch bei welchen Aktien sollten Anleger jetzt noch zuschlagen? Der bekannte deutsche Tech-Investor und Silicon Valley-Insider Thomas Rappold verrät, bei welchen Aktien er schon zugekauft hat:

Deutscher Tech-Investor Thomas Rappold: Diese Aktien kaufe ich

"Ich habe tatsächlich schon bei der Alphabet-Aktie nachgekauft und werde es wohl nochmal tun", verrät Rappold. Und er fährt fort: "Zudem bin ich auch Fan von Low-Tech-Aktien. Also solchen, die nicht direkt als Tech-Aktien bezeichnet werden, die diese Technologie aber viel einsetzen. Wie etwa den Index-Anbieter MSCI Inc., Visa oder John Deere. Zudem bin ich ja ein sehr großer Freund von Palantir. Aber auch eine Arista Networks finde ich sehr spannend und die ist bei mir im Portfolio tatsächlich ein Verzehnfacher."

Doch ist es nicht auch sehr riskant, aktuell auf diese Tech-Aktien zu setzen?

"Nur wer mutig ist, wird mit Aktien vermögen", sagt Tech-Investor

Dazu hat Thomas Rappold eine klare Meinung. Denn er sagt: "Na klar, solche Aktien können auch mal bis zu 20 Prozent an einem Tag korrigieren, wie wir ja jetzt auch sehen. Bei Palantir habe ich das auch schon miterlebt und bei einer MSCI Inc. auch. Bei solchen Gelegenheiten kann man Positionen schön aufbauen und auch erweitern. Und nur so kann man im Übrigen auch einfach vermögend oder reich werden. Nicht indem man Trends hinterherläuft, sondern indem man wenn der Wert dann den richtigen Kurs hat, mutig genug ist, seine Hausaufgaben gemacht hat und dann bereit ist, zu investieren. Und im Übrigen kann ich zur Beruhigung sagen: Ich investiere in Tech-Aktien nach der Warren Buffett-Methode."

