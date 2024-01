Eine DAX-Aktie weist aktuell laut den Analysten sogar bis zu 82 Prozent Kurspotenzial auf. Welche Aktien sich neben Zalando, Porsche, Bayer, Volkswagen und Commerzbank noch lohnen könnten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

DAX-Aktien mit bis zu 82 Prozent Kurspotenzial

Bloomberg DAX Kurspotenzial

In dieser Tabelle sehen Anleger, wie die Analysten bei Bloomberg alle 40 DAX-Aktien im Durchschnitt bewerten. Dabei fällt natürlich die Aktie von Zalando auf. Weil der Online-Modehändler zuletzt nochmal deutlich fiel, und nicht alle Analysten wöchentlich ihre Kursziele und Einschätzungen anpassen, gibt es hier teils noch sehr hohe Kursziele, die womöglich verringert werden könnten. Anleger beachten dies bei einer Anlage-Entscheidung bei der Zalando-Aktie. Das Papier befindet sich in einem felsenfesten Abwärtstrend und Anleger sollten zunächst eine Bodenbildung abwarten, bevor sie investieren. Im Dezember gab das BÖRSE ONLINE Printheft noch eine Kaufempfehlung mit Kursziel 40 Euro und einem Stoppkurs bei 14 Euro aus.

Doch welche Aktien aus dem DAX mit einem hohen Kurspotenzial können sich dann lohnen?

Lohnen sich Aktien von Porsche, Bayer, Volkswagen und Commerzbank?

Tatsächlich muss man sagen, dass sehr viele Aktien, die in dieser Liste hohe Kursziele von den Analysten attestiert bekommen, im Chart sehr schlecht aussehen. Was ist das Problem daran? The Trend is your friend. Warum sollte eine Aktie plötzlich steigen, wenn sie wochenlang oder monatelang fällt? Und selbst wenn: Anleger haben immer noch die Chance einzusteigen, selbst wenn man es nicht auf dem niedrigsten Punkt der Aktie schafft - was ja ohnehin fast ausgeschlossen ist. Anleger setzen also lieber auf einen schönen Aufwärtstrend und den finden sie weiterhin bei der Commerzbank-Aktie, wie wir bereits seit Monaten berichten. BÖRSE ONLINE rät hier zum Kauf mit einem Kursziel von 13,80 Euro und einem Stopp bei 8,90 Euro.

Auch die RWE-Aktie, welche von den Analysten bei Bloomberg rund 34 Prozent Kurspotenzial attestiert werden, könnte sich lohnen. Zwar testet das Papier aktuell die 200-Tage-Linie, doch wenn diese hält, kann in Verbindung mit dem Goldenen Kreuz, welches sich vor wenigen Tagen bildete, ein schöner Aufwärtstrend bei der RWE-Aktie bilden. Anleger beobachten das genau und steigen bei einem Halten des Gleitenden Durchschnitts ein.

Dahingegen sehen die Charts bei den Aktien von Bayer, Porsche AG, Porsche Holding und Volkswagen nun wirklich nicht so schön aus. Trotzdem rät BÖRSE ONLINE bei der Bayer-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 45 Euro und einem Stopp bei 28,50 Euro. Vielleicht warten Anleger aber zunächst ein Überwinden der 50-Tage-Linie ab.

Bei der Porsche AG ist der Abwärtstrend aber in voller Fahrt und die Porsche AG-Aktie hat auch den Stoppkurs gerissen. Anleger warten ab.

Bei der Porsche Holding-Aktie scheint sich immerhin so etwas wie ein Boden zu bilden und das bei einer sehr attraktiven Bewertung. Auch wenn die Aktie noch nicht aus dem Gröbsten heraus ist, so können Anleger das Papier doch immerhin schon mal wieder auf die Beobachten-Liste setzen.

Wieder kaufen können Anleger die Volkswagen-Aktie. Hier zeigt sich ein Aufwärtstrend der sich beschleunigen könnte, sobald das Papier über die 200-Tage-Linie gelangen konnte.

Trotz teils sehr hoher Kurspotenziale im DAX sollten Anleger immer schauen, ob sich auch die Aktie in einer starken Verfassung befindet oder ob ein Abwarten nicht zunächst besser wäre.

