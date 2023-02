Wie startet der DAX in die Woche? Und was machen die Allianz und Mercedes nach den Quartalszahlen und BASF vor den Quartalszahlen?

Am vergangenen Freitag präsentierten Allianz und Mercedes ihre Quartalszahlen. Während es bei der Allianz-Aktie danach eher abwärts ging, performte Mercedes gut. Und an diesem Freitag präsentiert auch der deutsche Chemie-Riese BASF seine Zahlen. Doch was können Anleger bis dahin vom DAX erwarten?

DAX mit wackeligem Wochenstart

Wegen latenter Zinserhöhungsängste haben Anleger europäische Aktien am Rosenmontag nur mit spitzen Fingern angefasst. Die Schließung der Wall Street wegen eines US-Feiertags hielt sie ebenfalls von Engagements ab. Daher notierten DAX und EuroStoxx50 am späten Nachmittag bei dünnen Handelsumsätzen jeweils leicht im Minus bei 15.470 Punkten beziehungsweise 4268 Punkten.

Die wieder aufkommende Zinsangst schwebe wie ein Damoklesschwert über den Aktienmärkten, sagte Marktstratege Christian Henke vom Handelshaus IG. Bislang gelte für den US-Schlüsselsatz ein Wert von fünf Prozent als Maximum. "Aber was ist, wenn Jerome Powell und seine Amtskollegen von der Fed weitere Zinsschritte oberhalb der genannten Marke vornehmen?"

Analysten gehen davon aus, dass die am Mittwoch anstehende Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Notenbank-Sitzung auf eine weitere Straffung der US-Geldpolitik hindeuten wird. Die US-Einzelhandelsumsätze bewegten sich auf Rekordniveau, der Arbeitsmarkt sei robust und die Preise zögen wieder an, schrieben die Experten der Bank of America. "Die Mission der Fed ist überhaupt nicht erfüllt."

Zudem kommt die Commerzbank-Aktie zurück in den DAX. Nach knapp viereinhalb Jahren kehrt die Commerzbank in den DAX zurück. Die Bank, einst Gründungsmitglied des deutschen Leitindex, ersetzt vom 27. Februar an den deutsch-amerikanischen Industriegasekonzern Linde, wie die Deutsche Börse mitteilte. Linde, bisher der schwerste Dax-Wert, zieht sich Ende kommender Woche von der Frankfurter Börse zurück und ist künftig nur noch in New York gelistet. "We are back", verkündete die Commerzbank umgehend auf Twitter. "Das zeigt, dass wir mit unserer Neuausrichtung auf dem richtigen Weg sind und spornt uns an, mit der gleichen Energie weiterzumachen."



Der Datenkalender bleibt zu Wochenstart weitgehend leer. Auf dem Terminplan steht lediglich der europäische Konsumklima-Index. Analysten rechnen für Februar mit einer Verbesserung auf minus 19 Punkte von minus 20,9 Zählern. Impulse aus den USA bleiben am Rosenmontag aus, da die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen ist (Presidents Day). In Brüssel beraten die EU-Außenminister über Russlands Krieg in der Ukraine.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Mittwoch

Am Montagabend notieren n der Spitze des DAX aktuell die Aktien von BASF mit plus 1,80 Prozent. Dahinter kann Covestro mit 1,62 Prozent zulegen, ebenso wie Linde mit 1,06 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren die Papiere von MTU Aero Engines mit minus 2,18 Prozent am meisten, gefolgt von Airbus mit minus 2,04 Prozent und Deutsche Bank mit minus 2,10 Prozent.

(Mit Material von Reuters)