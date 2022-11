Am Montag hatte der Dax deutlich tiefer mit 1,26 Prozent im Minus geschlossen. Damit war der Dax wieder unter die wichtige Marke von 14.400 Punkten gefallen. Doch wie geht es jetzt am Dienstag weiter?

Am Dienstagmorgen startete der Dax leicht höher bei 14.390 Punkten. Damit konnte der deutsche Leitindex den Dienstag also positiv beginnen, notiert aber immer noch deutlich tiefer als am Montag. Im Laufe des Vormittags ging es erst kräftig bis auf fast 14.500 Punkte rauf, bevor der Dax gegen 11 Uhr über 100 Zähler auf nur noch 14.325 verlor. Seitdem konnte sich der Index leicht berappeln und notiert nun bei etwa 14.400 Punkten und damit 0,3 Prozent im Plus. Im Tagesverlauf passierte dann beim Dax nicht mehr viel. Doch wenn es bergab gehen sollte, dann sind diese Kursziele jetzt wichtig.

Doch insgesamt treten die europäischen Börsen trotz des überraschenden Rückgangs der Inflation in Deutschland auf der Stelle. "Die heutigen Inflationsdaten sind für den Aktien- und den Rentenmarkt gleichermaßen eine gute Nachricht. Allerdings wurde am Aktienmarkt nach der ebenfalls rückläufigen US-Inflation schon kräftig vorgefeiert", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im November wegen niedrigerer Ölpreise um durchschnittlich 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Oktober hatte die Teuerungsrate mit 10,4 Prozent auf dem höchsten Stand seit 1951 gelegen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für den zu Ende gehenden Monat mit einem unveränderten Wert gerechnet.

Die Investoren warten nun auf die für Mittwoch geplanten Eurozone-Inflationsdaten, die Rückschlüsse auf die künftige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) geben könnten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Montag gesagt, dass die Inflation in der Eurozone ihren Höhepunkt wohl noch nicht erreicht habe und damit alle Türen für Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank offen gehalten.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Dienstag

An der Spitze des Dax stehen zur Mittagszeit die Aktien von Covestro mit einem Plus von 3,62 Prozent, gefolgt von Zalando mit einem Zugewinn von 3,43 Prozent. Dahinter folgt der Wert der Münchner Rück mit plus 2,34 Prozent.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Aktien von Sartorius mit minus 3,57 Prozent am meisten. Dahinter sind die Linde-Aktien mit minus 2,59 Prozent und die Symrise-Aktien mit minus 2,41 Prozent.

Mit Material von Reuters