Am gestrigen Donnerstag konnte der Dax um rund 4 Prozent zulegen. Zu dieser Rally war es gekommen, weil die Inflation in den USA niedriger als erwartet ausgefallen war. Und auch am Freitag zeigt sich der Dax robust, sodass er mit einem kräftigen Gewinn die Woche beendet.

Der Dax beendet die Handelswoche bei 14.240 Punkten und damit heute mit 0,65 Prozent im Plus. Auf Wochensicht steht ein Plus von 5,8 Prozent zubuche und insgesamt ist es die sechste Woche mit Gewinnen am Stück (siehe Chart). Der Dax ist seit seinem Zwischentief nun genau 20 Prozent gestiegen und steht damit an der Schwelle zum Bullenmarkt.

Für den Dax und andere Indizes wird es zudem jetzt richtig spannend. Denn der Dax und der Dow Jones sind kurz davor, wieder in einen Bullenmarkt einzutreten. Alles Wichtige dazu lesen Sie hier.

Und so bleibt die Stimmung an Europas Börsen zum Wochenausklang gut. "Das Zinsgespenst hat Reißaus genommen", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets. Nach einer überraschend stark auf 7,7 Prozent gesunkenen US-Inflation gehen Anleger von einem gedrosselten Zinstempo der Notenbanken aus. "Wenn der Preisauftrieb in den kommenden Monaten weiter an Fahrt verliert – und diese Zukunft preist der Markt jetzt ein – werden sowohl die Europäische Zentralbank als auch die US-Notenbank spätestens im Frühjahr eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegen", sagte Stanzl.

Für Auftrieb an den Börsen sorgte auch, dass Peking seine strikten Corona-Regelungen etwas lockert. Die Null-COVID-Strategie der vergangenen Monate hatte das Wachstum in China deutlich gebremst.

Bei den Unternehmen legen unter anderem Daimler Truck und Jungheinrich Zahlen vor.

Zur Verunsicherung kam es erneut im Kryptosektor. Laut Medienberichten ist die angeschlagene Kryptobörse FTX nun definitiv Pleite und hat Insolvenz angemeldet. Der CEO soll zurückgetreten sein.





Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Freitag

Am Freitag zeigen sich abermals die Aktien von Zalando sehr stark. Sie legen um 12.09 Prozent und befinden sich somit an der Dax-Spitze. Dahinter folgen die Papiere von Puma mit einem Plus von 7,79 Prozent und adidas mit einem Zugewinn von 6,14 Prozent.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Aktien der Deutschen Telekom mit minus 3,06 Prozent am stärksten, gefolgt von den Papieren von Beiersdorf mit minus 2,79 Prozent und den Aktien von Bayer mit minus 2,30 Prozent

Mit Material von Reuters