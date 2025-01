Ist der DeepSeek-KI-Schock erstmal verdaut? Worauf es jetzt beim deutschen Leitindex DAX ankommt und warum Auto-Aktien wie Porsche oder BMW heute fallen.

Das chinesische DeepSeek mit seinem kostengünstigen KI-Modell erschütterte gestern die Märkte und ließ Aktien wie Nvidia oder Siemens Energy zeitweise knapp 20 Prozent verlieren.

Nach den Kursturbulenzen zu Wochenbeginn hat der DAX am Dienstag aber wieder an Fahrt gewonnen. Aktuell liegt er 0,6 Prozent zum Vortag im Plus und steht bei 21.414 Punkten. Damit näherte sich der deutsche Leitindex wieder seinem erst am Freitag erreichten Rekordhoch von gut 21.520 Punkten.

Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,3 Prozent im Plus und steht aktuell bei 5.202 Punkten.

Ein regelrechtes KI-Gewitter, ausgelöst durch Sorgen vor chinesischer Konkurrenz durch ein KI-Modell des Start-up DeepSeek, hatte den europäischen Aktienmarkt am Montag zunächst belastet, bevor sich die Lage bereits gegen Mittag wieder beruhigte.

Grund für die Turbulenzen war, dass Software mit Künstlicher Intelligenz möglicherweise mit weniger Rechenleistung trainiert werden kann als bisher gedacht. Die Entwicklungen zeigen den Experten von Index-Radar zufolge eines: „Der KI-Markt ist dynamischer denn je." China dränge mit günstigen Lösungen in den Zukunftsbereich und stelle damit die Milliardeninvestitionen der Tech-Giganten auf die Probe. Das aber sei nicht nur schlecht: Günstigere KI könnte viel mehr Unternehmen zugänglich werden, das Wachstum beschleunigen und den Inflationsdruck dämpfen.

Auto-Aktien wie Porsche und BMW verlieren im DAX

Zu den zwei Aktien-Stars heute im DAX zählen mit einem Plus von derzeit elf und sieben Prozent die Aktien von Sartorius und Siemens Energy.

So vermeldete der Energietechnikkonzern Siemens Energy nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn Versöhnliches. Das Unternehmen ist robust in das neue Geschäftsjahr gestartet und hat besser abgeschnitten als von Analysten erwartet.

Nach einem weiteren schwierigen Jahr soll es beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius endlich wieder aufwärtsgehen. 2025 sollen beide Sparten profitabel wachsen und den Umsatz moderat steigern, teilte der DAX-Konzern zur Vorlage seiner vorläufigen Jahreszahlen mit.

Mehr Infos zu beiden Aktien und dem heutigen Kursanstieg finden Sie hier.

Einbüßen mussten heute vor allem Auto-Aktien. So bilden die Aktien von Porsche, Daimler Truck und BMW derzeit von der Performance her die Schlusslichter im DAX, weisen aktuell ein Minus von 1,3 Prozent, 1,3 Prozent sowie 2,8 Prozent auf.

Bei Porsche haben die Analysten von Kepler Cheuvreux das Kursziel von 80 auf 71 Euro gesenkt, die Kaufen-Einstufung allerdings belassen

Der Autobauer BMW hat das vergangene Jahr wohl in der schwächeren Hälfte der Prognose für die operative Marge im Autogeschäft abgeschlossen. Man sei vermutlich im unteren Bereich der im September auf sechs bis sieben Prozent gesenkten Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern in der Autosparte gelandet, teilten die Münchner am Dienstag anlässlich eines Austauschs mit Analysten in einer Präsentation mit. Beim freien Finanzmittelzufluss sei das Ziel von mehr als vier Milliarden Euro erreicht worden. Die Ergebnisse seien vorläufig und es könnte noch Änderungen geben. Details will BMW am 14. März mit dem Jahresbericht bekanntgeben. Die BMW-Aktie fiel um ein Prozent.

