Viel fehlt nicht mehr und dann befindet sich der deutsche Aktienindex Dax wieder in einem Bullenmarkt. Es fehlen nur noch 4,38 Prozent bis zum Bullenmarkt. Heute stehen Bayer und Infineon im Fokus.

Der Dax startete heute Morgen marginal im Plus mit 0,14 Prozent bei 13.556 Punkten in den Handel. Zum Wochenbeginn war der deutsche Leitindex 0,6 Prozent auf 13.533 Punkte gestiegen. Anleger hofften trotz eines Dementis weiter auf eine Lockerung der strikten Corona-Restriktionen in China. Vor den Kongresswahlen in den USA ließen Börsianer aber Vorsicht walten. "Mit einem nicht allzu dramatischen Ausgang der Zwischenwahlen in den USA könnte sich die Rally an der Frankfurter Börse auch in den kommenden Tagen fortsetzen", konstatierte Konstantin Oldenburger, Analyst vom Online-Broker CMC Markets.

Aber: Heute entscheidet sich, wie handlungsfähig US-Präsident Joe Biden während der zweiten Hälfte seiner Präsidentschaft sein wird", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Und mindestens genauso wichtig: Die heutigen Wahlergebnisse geben erste Hinweise darauf, wer in zwei Jahren für das Amt des Präsidenten kandidieren könnte."

Zudem stehen heute wichtige Quartalszahlen an. Neben Bayer vermelden auch die Deutsche Post aus dem Dax ihr Zahlenwerk.

Am Mittag war der Dax weiterhin wenig bewegt. Er notiert gegen 12 Uhr mit 0,3 Prozent im Plus. Dafür kann der TecDax mit einem Zugewinn von 1,69 Prozent kräftig zulegen. Der TecDax profitiert von einer etwas besseren Stimmung rund um Tech-Aktien.

Doch mit Eröffnung der US-Börsen steigerte sich der Dax deutlich. Gegen 17 Uhr notiert er mit mehr als einem Prozent im Plus bei 13.700 Punkten. Nun fehlen nur noch 550 Punkte oder 4,38 Prozent bis zur Marke von 14.250 Zählern. Warum ist diese Marke wichtig? Dann hätte der Dax von seinem letzten Tief um mehr als 20 Prozent zugelegt und würde wieder in einen Bullenmarkt eintreten.

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Dienstag

Am Dienstag können die Aktien von Infineon um 6,00 Prozent zulegen und befinden sich damit an der Spitze des Dax. Dahinter folgen die Aktien von Sartorius mit einem Plus von 5,11 Prozent und Qiagen mit 5,00 Prozent.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Aktien von Bayer 4,88 Prozent. Grund dafür waren die Quartalszahlen. Ausführliches dazu, lesen Sie hier von uns.

Auch Puma und die Deutsche Börse verlieren mit 1,69 Prozent und 1,24 Prozent deutlicher.

Mit Material von Reuters