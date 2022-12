Nach acht guten Wochen am Stück geht es für den Dax jetzt mal wieder abwärts. Am Dienstag korrigierte der Index kräftig und gibt auch am Mittwoch erstmal weiter ab. Doch am Nachmittag folgt dann der Turnaround.

Der Mittwoch gleicht an der Börse einer Achterbahnfahrt. Hatte der Dax am Dienstag wegen wieder hochkochender Zinssorgen 0,7 Prozent niedriger bei 14.343,19 Punkten geschlossen, so startete er auch am Mittwoch erneut niedriger bei knapp unter 14.300 Punkten. Bis zum Mittag sank der Dax nochmal ein wenig bis auf fast 14.250 Punkte. Das wichtige Level von 14.400 Punkten hat der Dax somit wieder verloren. Deswegen kann die Korrektur jetzt so tief gehen.

Auch am Nachmittag ging es mit der Börsen-Eröffnung in den USA nochmal deutlich stärker bergab. Zudem verloren auch die US-Indizes kräftig. Zeitweise befanden sich die großen Indizes mit mehr als einem Prozent im Minus. Doch dann folgte der große Turnaround, welcher die Börsen um mehr als ein Prozent ins Plus katapultierte.

Die Angst vor einem Konjunktureinbruch hält Europas Börsen weiter in Atem. Für trübe Stimmung sorgten vor allem schwache Handelsdaten aus China. "Die Märkte sind noch nicht aus dem Gröbsten heraus, da der Gegenwind durch die Gaskrise, die Inflation, die Straffung der Geldpolitik und die Gefahr einer Rezession noch vorhanden ist", sagte Victoria Scholar, Leiterin der Anlageabteilung bei Interactive Investor.

Die Anleger stellten deswegen die jüngste Kursrally infrage, die von der Hoffnung auf ein gedrosseltes Zinsanhebungstempo der US-Notenbank Fed getragen worden war. Zudem fiebern sie bereits den Zinsentscheidungen der Fed und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche entgegen, um weitere Hinweise auf die Richtung der geldpolitischen Straffung zu erhalten. Für einen Dämpfer sorgten auch warnende Stimmen von Top-Bankern der US-Geldhäuser JPMorgan, Bank of America und Goldman Sachs. Sie rechnen damit, dass Inflation und hohe Zinsen die Verbrauchernachfrage im kommenden Jahr beeinträchtigen werden.

Bei den deutschen Unternehmen dürfte unter anderem DWS im Rampenlicht stehen. Die Deutsche-Bank-Fondstochter setzt sich neue Gewinn- und Einsparziele und verspricht ihren Investoren höhere Dividenden.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Mittwoch

Am Abend befindet sich die Puma-Aktie mit einem Zugewinn von 2,31 Prozent an der Dax-Spitze. Dahinter folgt die Zalando-Aktie mit 1,58 Prozent Gewinn und die Fresenius Medical Care mit 1,54 Prozent Plus.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Aktien von Airbus mit minus 2,00 Prozent am meisten, gefolgt von Porsche SE mit minus 1,44 Prozent und Infineon mit minus 1,33 Prozent.

Mit Material von Reuters