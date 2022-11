Der steile Anstieg des Dax in den vergangenen Tagen fand am heutigen Mittwoch vorerst ein Ende. Der Index fiel um mehr als ein Prozent im Handelsverlauf zurück. Doch gegen Abend kann der Dax wieder aufholen und dreht ins Plus.

Am Dienstag hatte der Dax mit 1,2 Prozent im Plus bei 13.688,75 Punkten geschlossen. Am Mittwoch zeigt sich der Deutsche Aktienindex zunächst leicht schwächer bei 13.625 Punkten. Doch am Vormittag folgt dann der Einbruch um mehr als 100 Punkte. Das enge Rennen bei den US-Kongresswahlen und steigende Corona-Fallzahlen in China verderben europäischen Anlegern die Laune. Doch gegen Mittag kann sich der Dax wieder bis auf 12.600 Punkte hocharbeiten und notiert somit nur noch mit 0,65 Prozent im Minus. Denn auch die Unsicherheiten rund um die Midterm Elections in den USA belasten.

Mit Blick auf das enge Rennen zwischen Demokraten und Republikanern bei den US-Zwischenwahlen haben sich die Anleger an der Wall Street am Mittwoch vorerst zurückgezogen. Noch liegen nicht alle Ergebnisse der US-Zwischenwahlen vor. Derzeit verfügen die Demokraten von Joe Biden über ein knappes Übergewicht sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus, könnten aber zumindest in Letzterem ihre Mehrheit an die Republikaner verlieren. Die Kontrolle über den US-Senat könnte sich möglicherweise erst am 6. Dezember entscheiden, da sich im Bundesstaat Georgia eine Stichwahl abzeichnet.

Doch gegen 16 Uhr drehte der Dax und schaffte es wieder bis knapp an die 13.700 Punkte-Marke heran. Somit notiert der Dax nun wieder mit rund 0,3 Prozent im Plus - ein turbulenter Börsentag.

Nun fehlen dem Dax nur noch rund 550 Punkte oder etwa 5 Prozent bis zur Marke von 14.250 Zählern. Warum ist diese Marke wichtig? Dann hätte der Dax von seinem letzten Tief um mehr als 20 Prozent zugelegt und würde wieder in einen Bullenmarkt eintreten.

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Mittwoch

Kurz vor Handelsschluss zeigen viele Aktien eine gute Performance. Dabei legen die Adidas-Aktien mit 4,15 Prozent Gewinn am stärksten zu vor den Papieren von Siemens Healthineers (+3,43 Prozent) und Vonovia (+2,20 Prozent).

Am meisten geben die Aktien von Covestro mit minus 3,92 Prozent vor den Papieren von Bayer mit minus 2,80 Prozent und Zalando mit minus 2,52 Prozent ab.

Mit Material von Reuters