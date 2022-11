Gestern konnte der Dax noch deutlich um rund 0,72 Prozent auf fast 14.500 Punkte zulegen. Doch am Mittwoch rutscht der Dax wieder ab. Am frühen Abend bleibt der Dax wegen den Fed Protokollen in Lauerstellung.

In Erwartung weiterer Hinweise zum US-Zinserhöhungstempo startete der Dax zunächst höher. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn lag der Dax mit 14.470 Punkten abermals ganz leicht im Plus. Doch zum Mittag hin bröckelten die Gewinne immer weiter ab, sodass er bis 12 Uhr um 0,5 Prozent auf unter 14.400 Punkte fiel. In dieser Region hielt er sich einen Großteil des Tages auf, auch wenn die US-Börsen eigentlich recht positiv starteten. Doch alles wartet auf die Fed-Protokolle am Abend.

Mit Spannung warteten Investoren auf die Protokolle der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank am Abend (MEZ), um weitere Rückschlüsse auf den künftigen Kurs der Währungshüter ziehen zu können. Allgemein wird an den Börsen mit einer langsameren Gangart seitens der US-Notenbank gerechnet. Händler setzen dennoch weitgehend auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Zentralbank im Dezember.

Dabei wäre es für den Dax wichtig, die Marke von 14.400 Punkten deutlich zu überwinden, damit die deutschen Aktien weiter steigen können.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Mittwoch

Dabei wird der Dax von den Siemens Energy-Aktien angeführt. Sie liegen mit 2,98 Prozent deutlich an der Spitze. Dahinter folgen die Papiere von Fresenius mit 2,03 Prozent Plus und die Aktien von Zalando mit 1,54 Prozent Zugewinn.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Aktien von Siemens Healthineers mit minus 2,15 Prozent am meisten, gefolgt von Volkswagen mit minus 1,32 Prozent und RWE mit minus 0,87 Prozent.

Mit Material von Reuters