Bombastische Stimmung beim DAX: Der deutsche Leitindex legt am Dienstag deutlich zu und Aktien wie Infineon oder Zalando heben ebenfalls ab. Doch was ist bei Siemens Healthineers los?

Ein Dienstag wie aus dem Börsenbilderbuch: Der deutsche Leitindex legt heute kräftig zu. Der DAX liegt bereits über ein Prozent zu und steht derzeit bei 18.336 Punkten. Ähnlich geht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 zu, der ebenfalls rund ein Prozent im Plus steht und damit endlich wieder über der Marke von 5000 Punkten liegt.

Zuletzt waren die Börsen auch davon angetrieben, dass sich Anleger verstärkt Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung durch die Notenbank Fed machen.

Sollte der Dax die erneuten Kursgewinne bis zum Handelsschluss halten, könnte der Leitindex den Weg zu seiner bisherigen Bestmarke von 18 567 Punkten ebnen. Börsianer verwiesen darauf, dass zuletzt im Bereich oberhalb von 18 200 Punkten die Käufer gefehlt hätten. Nun aber wirkt es so, als ob das deutsche Kursbarometer diese Schwelle hinter sich lassen könnte.

Aktien von Infineon und Zalando heben im DAX ab – doch was ist bei Siemens Healthineers los?

An der Spitze des DAX von der Performance steht derzeit mit einem sagenhaften Plus von über 13 Prozent die Aktie von Halbleiterhersteller Infineon. Die Hintergründe dazu erfahren Sie hier. Gleich an zweiter Stelle folgt die Zalando-Aktie mit einem Plus von über neun Prozent. Das Unternehmen hat dank seines Sparkurses zum Jahresbeginn im Tagesgeschäft wieder schwarze Zahlen geschrieben. Auch unter dem Strich konnte der Online-Modehändler seinen Verlust deutlich begrenzen. „Unsere Wachstumsinitiativen zeigen Wirkung und tragen zu den Ergebnissen bei. Das bestärkt uns auf unserem Weg", sagte Finanzchefin Sandra Dembeck laut Mitteilung.

Das Schlusslicht hingegen bildet mit einem Minus von über 2,7 Prozent die Aktie von Siemens Healthineers. Der Kurs des Medizintechnik-Herstellers erreichte zeitweise das niedrigste Niveau seit November. Richard Felton von der Investmentbank Goldman Sachs analysierte, dass der Umsatz und das operative Ergebnis die Erwartungen leicht verfehlt hätten. Das scheint sich auf die Aktie des Mutter-Konzerns Siemens ausgewirkt zu haben, die kurz vor Siemens Healthineers mit einem Minus von 1,8 Prozent liegt.

