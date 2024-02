Auch zum Wochenausklang lässt sich der DAX nicht beirren und bleibt in der Nähe seines Rekordhochs. Worauf es jetzt ankommt und was bei den Aktien von Allianz und Deutsche Telekom los ist

Gute Nachrichten zum Wochenausklang: Der DAX bleibt an seinem Rekordhoch dran. Aktuell liegt der deutsche Leitindex 0,21 Prozent im Plus und steht bei 17.406 Punkten. Am Vortag erreichte er einen neuen Höchststand von fast 17.430 Punkten und liegt damit nur knapp unter dieser Marke. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, läuft es rund. Der Index liegt derzeit 0,46 Prozent im Plus und steht bei 4.877 Punkten. Insgesamt war es eine gute Woche für den DAX, der auf Wochensicht über 1,5 Prozent im Plus liegt.

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) hatte am Vortag nach Quartalszahlen des US-Chipherstellers Nvidia die Börsen weltweit beflügelt. Nun aber sind mahnende Stimmen zu hören: Der KI-Hype aus den USA habe für eine sehr hohe Dynamik auch im DAX gesorgt, ohne jedoch eine fundamental nachhaltige Grundlage für die Unternehmen ausbilden zu können, schrieb der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis diese Situation korrigiere.

Den Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets erinnert der Kaufrausch bei KI-Aktien bereits ein wenig an die Situation zu Zeiten des Neuen Marktes.

Aktien von Allianz und Deutsche Telekom im Minus – Rheinmetall holt auf

An die DAX-Spitze schaffen es derzeit von der Performance. die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall mit einem Plus von über 2,6 Prozent.

Im Fokus standen heute aber die Quartalsberichte und Prognosen der Allianz, BASF und Deutsche Telekom. Während letztere derzeit fast zwei Prozent im Minus liegt, markiert die Allianz mit einem Minus von über drei Prozent sogar das Schlusslicht im DAX. Händler verwiesen hier aber auf Gewinnmitnahmen. Der Versicherer will die Dividende erhöhen und kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm an. BASF sanken um 0,9 Prozent. Der Ausblick des Chemiekonzerns auf den Finanzmittelzufluss enttäusche und setze ein Fragezeichen hinter die Höhe der Dividende, sagte ein Börsianer. Auch die Deutsche Telekom konnte die Anleger nicht überzeugen, der Kurs gab um zwei Prozent nach.

Lesen Sie mehr dazu:

Deutsche Telekom-Aktie mit Zahlen: Impulse für neue Hochs?

BASF-Aktie mit Zahlen: Kommt bald der Turnaround beim DAX-Konzern?

Allianz-Aktie mit Kurssprung: Das steckt dahinter

Mit Material von dpa-afx