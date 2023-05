Der DAX versucht heute nochmal den Angriff auf die 16.000 Punkte. Doch was passiert, wenn er scheitert? Zudem stehen an der Börse die Aktien von Allianz, BMW und Vonovia im Fokus.

Der DAX kommt einfach nicht über die Hürde von 16.000 Punkten - er will aber auch nicht wirklich tiefer als 15.700 Zähler fallen. Eine Patt-Situation. Im Chart unten sehen Anleger, dass die 50-Tage-Linie (blau) bald Feuer von unten gibt. Der DAX wird sich also entscheiden müssen. Am heutigen Tag kann er in einem freundlichen Marktumfeld nochmal einen Versuch auf die 16.000 Punkte starten. Und zuletzt waren die Freitage in Europa und vor allem in den USA gute Börsentage. Wiederholt sich das heute?

Das wird am Freitag an der Börse wichtig

Der DAX ist nach seinen jüngsten Verlusten am Freitag fester in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex rückte um 0,5 Prozent auf 15.904 Zähler vor. Auf Wochensicht kommt er bislang auf ein Minus von etwa 0,4 Prozent. "Es fehlt dem Dax an Schwung", stellte Thomas Altmann von QC Partners fest. Auch die Berichtssaison habe dem Index bislang keine neue Impulse verleihen können.

Bis zum Mittag kann der DAX aber bis auf 15.920 Punkte steigen und liegt damit 0,55 Prozent im Plus.

An der Wall Street fanden die wichtigsten Indizes keine einheitliche Richtung. Der Dow-Jones-Index und der S&P 500 gingen im Minus aus dem Handel, der technologielastige Nasdaq verbuchte dagegen ein kleines Plus. Sorgen um die US-Schuldenobergrenze machten die Anleger an der Wall Street nervös.

Zum Wochenschluss setzen die Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden Industrienationen ihre Beratungen im japanischen Niigata fort. Themen sind dabei die weiterhin hohe Inflation, die nur langsam wachsende Weltwirtschaft, die Schuldenkrise in vielen ärmeren Staaten sowie weitere Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine.

Bei den Unternehmen will Deutschlands größter Versicherer Allianz den Skandal um seine "Structured Alpha"-Hedgefonds vergessen machen und steuert den nächsten Rekordgewinn an. Am Freitag zeigt sich, wie weit die Allianz nach dem ersten Quartal auf dem Weg zum Ziel eines Nettogewinns von 14,2 Milliarden Euro schon ist.

Lesen Sie dazu auch: Allianz-Aktie mit Gewinnsprung – Kursziel 260 Euro?

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Freitag: BMW, Vonovia und Allianz

Am Freitagmittag stehen dabei die Aktien von RWE mit plus 1,96 Prozent an der Spitze des DAX. Dahinter folgen die Papiere von Infineon mit plus 1,84 Prozent und Zalando mit plus 1,53 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren BMW am ex-Dividende-Tag 8,1 Prozent, HeidelbergCement am ex-Dividende-Tag 2,65 Prozent und Vonovia 1,47 Prozent.

Lesen Sie auch: SAP, Adidas und MTU heute Ex-Dividende – Sollten Anleger jetzt den Preisrabatt nutzen?

(Mit Material von Reuters)