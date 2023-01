Eine neue Auswertung zeigt, dass sich trotz des positiveren Börsenumfelds nicht alle Aktien zum Kauf eignen. Ganz im Gegenteil: Bei diesen sechs großen US-Aktien sollten Sie überlegen, Ihre Bestände zu verkaufen.

Wir haben den Dow Jones Index der 30 großen US-Aktien bei Bloomberg nach ihrem durchschnittlichen Kursziel für die nächsten 12 Monate überprüft. Heraus kam, dass manche Aktien die Ziele der Analysten bereits erreicht oder fast erreicht haben. Bei diesen sechs Aktien raten die Analysten eher zum Verkauf:

Aktie durchschnittliches Kursspotenzial Nike 1,2% Amgen 2,7% Caterpillar -1,6% IBM 0,6% 3M 2,1% Dow -6,4%

Sollten Sie diese sechs US-Aktien verkaufen?

Bevor Anleger Schnappatmung bekommen: Man muss natürlich nicht immer nur auf die Analysten hören. Jeder Anleger sollte sich zu seiner Aktie, seiner Risikoneigung und seiner Anlagestrategie eine eigene Meinung bilden. Doch meistens schätzen Analysten Aktien zu positiv ein und geben hohe Kursziele aus. Wenn man also auf Blue Chip-Aktien stößt, die ihr Kursziel bereits erreicht oder fast erreicht haben, dann dürfen Anleger vorsichtiger werden. Allerdings muss man sagen, dass die BÖRSE ONLINE Redaktion etwa bei IBM zum Kauf mit einem Kursziel von 160 Euro rät. Und auch Caterpillar stellen wir ab und zu wegen der Dividende auf unserer Seite vor. Dennoch ist das Papier zuletzt sehr gut gelaufen und Anleger könnten über anteilige Gewinnmitnahmen nachdenken.

Bei den Werten von Nike, Amgen, 3M und Dow Inc. können Anleger überlegen, ob sich hier ein Halten, oder bei angefallenen Gewinnen auch mal eine Gewinnmitnahme lohnen kann. Obwohl Dow Inc aktuell eine attraktive Bewertung mitbringt. Nur risikobereite Anleger schauen sich das Papier genauer an. Alle anderen lassen besser die Finger davon. Denn die Analysten bei Bloomberg senkten den Daumen über diese US-Aktie.

