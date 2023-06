Die Top-Performer des S&P 500 sind bekannte Größen wie Alphabet, Nvidia oder Microsoft. Doch Top-Analysten warnen: Bei drei der zehn besten Aktien des Index wird es jetzt Zeit, zu verkaufen.

Für den S&P 500 läuft es dieses Jahr rund. Er liegt bereits über zwölf Prozent im Plus. Allerdings: Das liegt vor allem an wenigen einzelnen Aktien, die den Index maßgeblich vorantreiben. Wie „Investor’s Business Daily“ berichtete, rät Morningstar in einer aktuellen Untersuchung, dass es Zeit wird, drei der zehn Top-Performer jetzt zu verkaufen. Die seien jetzt nämlich überbewertet.

Bei diesen drei Top-Performern wird es jetzt Zeit, zu verkaufen

Zu diesen drei überbewerteten Aktien gehören nach Ansicht von Morningstar Apple, Nvidia und Broadcom. Zusammen sollen sie für fast 40 Prozent des Marktwertzuwachses des S&P 500 in diesem Jahr verantwortlich sein. Laut Morningstar werden diese drei Kandidaten derzeit nun aber für mehr gehandelt, als sie wert sind. „Der Technologiesektor wird überbewertet, da die Aktien aufgrund der Aufregung um künstliche Intelligenz steigen“, heißt es in dem Bericht. „Die bisherige Rallye in diesem Jahr konzentrierte sich stark auf die Wachstumskategorie, die um 19,29 % zulegte, während Kernaktien zurückblieben und nur um 2,11 % zulegten und Substanzwerte mit minus 2,23 % an Boden verloren haben“. Doch bei einer der Top-Performer-Aktie könnte noch mehr zu holen sein…

Diese Top-Aktie aus dem S&P 500 ist laut Morningstar noch unterbewertet

In dem Bericht findet sich jedoch auch eine Aktie, die laut Morningstar noch als unterbewertet gilt: Alphabet. Grundsätzlich rät Morningstar: „Der Technologiesektor ist derzeit der am stärksten überbewertete Sektor und wird mit einem Aufschlag von 4 % gegenüber unseren inneren Bewertungen gehandelt, während er zu Beginn des Jahres mit einem Abschlag von 19 % gehandelt wurde“, heißt es. „Während ausgewählte Einzelchancen bestehen bleiben, sind wir aus Sektorsicht jetzt der Meinung, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, Gewinne mitzunehmen und eine untergewichtete Position anzustreben.“

Morningstar, S&P Global Market Intelligence, IBD Aktien, die den größten Beitrag zur S&P 500 Performance 2023 leisteten

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia.