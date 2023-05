Jeder fragt sich, wer das neue Amazon oder Apple werden könnte, bei dem Anleger durch frühzeitiges Investieren längerfristig viel Geld verdienen können. Tatsächlich gibt es eine Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 76 Milliarden mit dem Potenzial, diese bald auf 1 Billion zu steigern.



Es ist nicht leicht, das nächste Amazon oder Apple zu finden und es direkt beim IPO zu kaufen. Doch es spricht wenig dagegen auch unter den etwas größeren Unternehmen eine Aktie zu suchen, welche das Potenzial hat, die Schallmauer von einer Billion US-Dollar Marktkapitalisierung zu sprengen.

Tatsächlich gibt es einen Titel, welcher vermutlich gute Chancen darauf hat und aufgrund seiner Marktkapitalisierung von 76 Milliarden US-Dollar damit ein Return Potenzial von über 1000 Prozent verspricht.

Diese Top-Aktie könnte bald in den 1 Billion Market Cap Club kommen

Konkret geht es dabei nicht um Nvidia oder Meta, die bereits eine sehr hohe Marktkapitalisierung aufweisen, sondern um den Fahrdienstleiter Uber. Dieser könnte nämlich durch den Markt des autonomen Fahrens bald ganz groß rauskommen.

Anders als die Konkurrenz wie Tesla & Co. ist Uber nämlich deutlich weiter. Im Jahr 2020 gab das Unternehmen sein eigenes Segment des autonomen Fahrens auf und ging stattdessen im Jahr 2022 eine Partnerschaft mit einem Unternehmen namens Motional ein.

Dieses ist ein Joint Venture zwischen dem südkoreanischen Autohersteller Hyundai und dem Mobilitätstechnologieunternehmen Aptiv. Gemeinsam haben diese bereits ein fortschrittliches selbstfahrendes Fahrzeug gebaut, welches über Fähigkeiten der Stufe 4. Konkret bedeutet das, dass es ohne jegliches menschliches Eingreifen navigieren und fahren kann.

Bald größer als Nvidia und genauso riesig wie Apple, Microsoft & Co?

Der weitere entscheidende Vorteil, den Uber hat, ist natürlich das Netzwerk von 130 Millionen Kunden, welches Tesla, sollten sie überhaupt vor Motional einsatzbereit sein, erst aufbauen müsste.

Sollte autonomes Fahren in den kommenden Jahren also zu einem Mega-Markt wie zum Beispiel von Cathie Wood und Co. prognostiziert werden, dann hat Uber gute Chancen hier überproportional zu profitieren.

Und auch kurzfristig scheint etwas Potenzial in der Aktie zu stecken, auch wenn es nicht mit den mehr als 1000 Prozent vergleichbar ist, die es für den Aufstieg in den Billion Dollar Club braucht. Konkret sehen Analysten nämlich bei der Aktie, trotz des aktuellen Marktumfeldes, 30 Prozent Potenzial.

