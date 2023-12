Die Turnaroundwetten wie Plug Power oder Disney haben sich im Jahr 2023 als echte Rohrkrepierer erwiesen. Doch ausgerechnet diese Aktien könnten jetzt ein Kauf sein.

Aktien wie Disney, Plug Power und Co. waren im Jahr 2023 und auch teilweise in den Vorjahren eine echte Kurskatastrophe. Das liegt vorwiegend daran, dass die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen in arge Probleme geraten sind, wie man es beispielsweise an den vermehrten negativen Nachrichten und Kursabstürzen der Wasserstoff-Hoffnung Plug Power gesehen hat.

Allerdings könnten ausgerechnet diese Rohrkrepierer jetzt ein Kauf sein, denn ein bekannter Börseneffekt räumt die Chance auf hohe Kursgewinne bei den Werten ein:

Warum diese Rohrkrepierer Aktien wie Disney, Plug Power & Co. jetzt ein Kauf sein könnten

Der Grund ist der sogenannte Januareffekt. Dieser beschreibt ein Phänomen, bei dem Fondsmanager und Vermögensverwalter in den ersten zwei Wochen des neuen Jahres stark gefallene Aktien des Vorjahres aufsammeln. Meist ist der Hintergrund, dass sie diese im Zuge der Kunden-Reportings im Vorjahr verkauft haben, um diese Rohrkrepierer nicht ausweisen zu müssen.

Wenn die institutionellen Anleger diese Aktien also wieder kaufen, entsteht ein bullischer Druck, der selbst diese schlecht gelaufenen Werte nach oben treibt. Zusätzlich weisen diese meist noch hohe Short-Quoten aus, was den Effekt teilweise verstärken kann.

Diese Rohrkrepierer-Aktien jetzt kaufen?

Darum sind jetzt diese Rohrkrepierer-Aktien einen Blick wert:

Disney: Operativer Turnaround nach Content-Diskussionen und zu hohen Kosten.

Bayer: Schwächelnde Chemie- als auch Pharmasparte

AT&T: Hohe Schuldenlast plus harter Wettbewerb um Mobilfunkkunden in den USA

3M: Weitere Sorgen um Rechtsstreitigkeiten inklusive mangelnder Preissetzungsmacht

Plug Power: Sorgen um den Fortbestand des Unternehmens ohne massive Kapitalerhöhung

Jumia: Sorgen um den Fortbestand des Unternehmens ohne massive Kapitalerhöhung

Doch bevor Anleger blindlings diese Werte einsammeln, sollten sie sich klarmachen: Diese Titel sind hochriskant und könnten in dieser Form vielleicht in zwei, drei oder fünf Jahren gar nicht mehr existieren. Dementsprechend gibt es hier eine hohe Volatilität und auch eine emotional aufgeladene Debatte. Nur wer die Schwankungen vertragen und aushalten kann, sollte hier investieren.

