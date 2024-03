Wir haben 12 spannende Aktien herausgesucht, die im April Dividende bezahlen. Darunter sind auch viele deutsche Unternehmen, wie BASF oder Deutsche Telekom, sowie eine Dividendenrendite von bis zu 7,27 Prozent. Diese Aktien sollten Sie sich jetzt sichern.

Dividenden im April 2024 von bis zu 7,27 Prozent

Aktie Dividendenrendite Ex-Tag Anzahl Ausschüttungen pro Jahr Adecco Group 7,15% 16.04. 1 Airbus 1,06% 16.04. 1 BASF 6,45% 26.04. 1 Calida 4,14% 10.04. 1 Deutsche Telekom 3,20% 11.04. 1 Henkel Vz. 2,57% 23.04. 1 Comcast 2,71% 02.04. 4 L´Óreal 1,39% 26.04. 1 Lindt&Sprüngli 1,20% 22.04. 1 LVMH 1,51% 23.04. 1 Schaeffler 7,27% 26.04. 1 Swiss Re 4,92% 16.04 1

Tatsächlich können Anleger mit der Schaeffler-Aktie im April eine Dividendenrendite von 7,27 Prozent einheimsen. Der Ex-Tag der deutschen Aktie findet am 26.04. statt und BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Schaeffler-Aktie mit einem Kursziel von 8,50 Euro und einem Stoppkurs bei 4,50 Euro. Da der Automobil-Zulieferer und Industrie-Zulieferer auch im Chart wieder besser aussieht, können Anleger hier einsteigen.

Doch auch viele weitere deutsche Aktien zahlen im April sehr ansehnliche Dividenden:

BASF und Deutsche Telekom mit schönen Dividenden im April

So zahlen auch die DAX-Konzerne Deutsche Telekom und BASF nach ihren Hauptversammlungen jeweils ihre Dividenden im April. Bei BASF soll es rund 6,45 Prozent Dividendenrendite geben. Der Ex-Tag ist ebenfalls der 26.04. und BÖRSE ONLINE empfiehlt die deutsche Chemie-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 58 Euro.

Auch Aktionäre der Deutschen Telekom dürfen sich ab dem Ex-Tag 11. April auf eine Dividende freuen. Bei der Telekom-Aktie aus dem DAX gibt es 3,20 Prozent Dividendenrendite und damit doch auch wieder ein ganz ordentliches Stück. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Deutsche Telekom-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 26 Euro.

Doch das ist nicht alles. Denn auch diese besonderen Aktien zahlen eine Dividende:

LVMH, Lindt&Sprüngli und L´Óreal

Denn auch die Welt-Konzerne wie der Luxus-Konzern LVMH, L´Oreal oder der Schweizer Schokoladen-Fabrikant Lindt&Sprüngli zahlen im April schöne Dividenden. Zwar sind bei diesen Konzernen die Dividendenrenditen nicht so arg hoch, doch schönes Potenzial bieten die Aktien und Dividenden dennoch.

Denn etwa LVMH zahlt 1,51 Prozent und die LVMH-Aktie steigert die Dividenden regelmäßig. Und auch der Luxus-Konzern L´Oreal zahlt mit 1,39 Prozent Dividendenrendite zwar keine enorme Ausschüttung, doch die Dividende kann sich dennoch sehen lassen.

Und auch das berühmte Unternehmen Lindt&Sprüngli aus der Schweiz mit der legendären Schokolade versüßt Anlegern den April und zahlt 1,20 Prozent Dividendenrendite.

Hinweis zu Dividenden im April 2024

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im April 2024 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im April 2024 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im April. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im April 2024 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.