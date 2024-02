"Es wird das Jahr der Small-Cap-Aktien und der Mid-Cap-Aktien" sagen die Analysten von Berenberg. Deshalb empfehlen sie jetzt diese Werte mit bis zu 164 Prozent Kurspotenzial.

"2024 könnte das Jahr für Small- und Mid-Caps werden: Small- und Mid-Cap-Aktien haben sich zwei Jahre in Folge schlechter entwickelt als Large-Cap-Aktien, sowohl 2022 als auch 2023, was dazu führte, dass Small- und Mid-Cap-Aktien auf einem 20-Jahres-Tiefststand beim KGV im Jahr 2023 im Vergleich zu Large-Caps gehandelt wurden. Daher sehen wir einen erheblichen Wert in Small- und Mid-Caps", schreiben die Analysten von Berenberg. Und folgende 13 Aktien empfiehlt Berenberg zum Kauf:

1. Befesa mit 28 Prozent Kurspotenzial

2. Beijer Ref mit 40 Prozent Kurspotenzial

3. CompuGroup Medical mit 24 Prozent Kurspotenzial

4. Eventim mit 43 Prozent Kurspotenzial

5. Do&Co mit 28 Prozent Kurspotenzial

6. SEB Group mit 21 Prozent Kurspotenzial

7. GVS mit 42 Prozent Kurspotenzial

8. LEM mit 17 Prozent Kurspotenzial

9. Nexans mit 14 Prozent Kurspotenzial

10. Redcare Pharmacy mit 48 Prozent Kurspotenzial

11. Sdiptech mit 55 Prozent Kurspotenzial

12. tonies mit 167 Prozent Kurspotenzial

13. VusionGroup mit 74 Prozent Kurspotenzial

Neuerdings empfiehlt Berenberg dabei Befesa, CompuGroup, Do&Co, LEM, Nexans und Redcare Pharmacy. Zu den anderen Aktien schreiben die Analysten: "Wir behalten unsere September-Top-Empfehlungen Beijer Ref, CTS Eventim, Groupe SEB, GVS, Sdiptech, tonies und VusionGroup bei, da wir für diese Unternehmen weiterhin erhebliches kurzfristiges Aufwärtspotenzial sehen."

Über die Befesa-Aktie schreiben die Experten: "Wir gehen davon aus, dass Befesa ein bereinigtes EBITDA-Wachstum von mehr als 20 Prozent im Geschäftsjahr 2024 verzeichnen wird, getrieben durch niedrigere Zinkbehandlungsgebühren, niedrigere Kokskohlepreise und höhere Zinkabsicherungspreise."

Bei der CompuGroup-Aktie sehen die Experten hingegen aufgrund von Sparmaßnahmen eine sehr viel höhere Marge. Weil die Marge einer der Hauptkritik-Punkte von Investoren war, ist die Aktie für Berenberg ein Kauf.

Bei der Österreich-Aktie Do&Co erwartet Berenberg ein gutes Geschäft im Airline-Catering-Geschäft. Für Do&Co sollte es weitere Marktanteilsgewinne geben und die Marge und der Gewinn je Aktie sollten deutlich steigen.

Ebenfalls angetan sind die Experten von LEM. Hier schreiben sie: "LEM ist klarer Marktführer für Wandler, eine attraktive Nische mit hohen Margen und profitiert in den nächsten fünf Jahren von einem strukturell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge (EV)."

Zudem könnte es beim Wind-Unternehmens Nexans Chancen geben. Denn der Druck auf die Offshore-Windparks in den USA sollte nachlassen und zudem sollten beschleunigte Abschreibungen der Aktie helfen.

Zudem schreiben die Experten von Berenberg zur Redcare Pharmacy-Aktie: "Wir glauben, dass die bevorstehende Möglichkeit, deutsche E-Rezepte in Online-Apotheken einzulösen, ein wichtiger zukünftiger Umsatz- und Gewinntreiber für Redcare, Deutschlands führende Online-Apotheke, sein wird."

So können Anleger nun hohe Kurspotenziale bei verschiedenen Small Cap-Aktien und Mid Cap-Aktien finden.

