Keine schlechte Leistung: Ein relativ unauffälliger Vermögensverwalter hat im ersten Halbjahr mit seinen Investments rund 15 Milliarden Dollar Gewinn gemacht – und das mit nur fünf Aktien. Das steckt dahinter

Zur richtigen Zeit auf die richtigen Aktien zu setzen, gilt gemeinhin als Kunst. Nur wenige Investoren, wie etwa Warren Buffett, sind dieser Kunst mächtig. Wie „Business Insider“ jetzt herausfand, hat es aber noch ein ganz anderer, unbekannter Vermögensverwalter geschafft, innerhalb weniger Monate Milliarden zu scheffeln.

Und der scheint überzeugt: Per Ende Juni hält Jennison Associates Anteile von nur fünf Tech-Aktien im Wert von über 36 Milliarden Dollar: Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon und Tesla. Das Besondere: Ein halbes Jahr zuvor waren die erst 21 Milliarden Dollar wert.

Das könnte Sie auch interessieren: Diese Warren Buffett Aktie schlägt ein weiteres Mal alle Erwartungen – Zeit hier zuzuschlagen?

Big-Techs – wie viel ist noch drin?

Innerhalb von einem halben Jahr konnte der Vermögensverwalter, der sich grundsätzlich eher aus der Öffentlichkeit heraushält, mit nur fünf Aktien also rund 21 Milliarden Dollar Gewinn machen. Insgesamt hält Jennison Associates rund 800 Positionen im Portfolio. Die fünf Tech-Stars nehmen davon nun aber fast 30 Prozent ein, sechs Monate vorher waren es noch 21 Prozent.

Anleger, die im vergangenen halben Jahr noch nicht auf die Big-Techs gesetzt haben, müssen sich nicht grämen: Im Durchschnitt bieten alle fünf Aktien noch eine Kurschance von rund 18 Prozent laut den Analysten von Bloomberg.

KI ist der neue Super-Markt an der Börse – das hat zuletzt vor allem der Chatbot ChatGPT unter Beweis gestellt. Eindrucksvoll zeigte die Anwendung: Die Möglichkeiten, KI einzusetzen, sind schier grenzenlos. Laut Studien soll künstliche Intelligenz das weltweite Bruttoinlandsprodukt bis 2030 um 15,7 Billionen US-Dollar erhöhen können. Entsprechend hart umkämpft ist der Markt. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE macht den Megatrend jetzt per Index investierbar. Der Aktienkorb des Künstliche Intelligenz Index enthält 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen. Zu den attraktiven Werten zählen unter anderem Alphabet, Amazon, Shutterstock, Veritone, C3AI, Nvidia oder Microsoft. Alle Aktien im Index sind gleich gewichtet.

Lesen Sie auch: Bis zu 214 Prozent Kurspotenzial bei diesen KI-Aktien wie Nvidia, Meta, Bigbear, Alphabet und Co.











Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia.