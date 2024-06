Nachdem Nvidia zuletzt einen 10-zu-1 Aktiensplit durchgeführt hat, ist das Thema wieder in aller Munde. Nun hat Goldman Sachs eine Untersuchung veröffentlicht, wie es um eine mögliche Überrendite mit Aktiensplits steht. Außerdem: Diese Aktien sind die nächsten Kandidaten für eine optische Verkleinerung des Kursniveaus.

Ein Aktiensplit ist ein besonderes Ereignis an der Börse und sorgt bei einigen Investoren gerne für Verwirrung. Doch was genau passiert bei dieser Maßnahme?

Grundsätzlich wird bei einem Aktiensplit die Anzahl der ausstehenden Aktien erhöht, um den Kurs auf ein niedrigeres Niveau zu bringen. So erhöhte etwa Nvidia die Anzahl der Aktien in der vergangenen Woche um den Faktor 10 und buchte Aktionären je bestehender Aktie neun weitere in das Depot ein. So errichte das Unternehmen eine optische verzehntelung. Doch warum tun Unternehmen dies?

Goldman Sachs: So geht Überrendite mit Aktiensplits

Zu dieser Frage hat sich Goldman Sachs Stratege David Konstin in einer kürzlich veröffentlichten Studie geäußert. Der Experte schrieb dazu, dass insbesondere gesteigerte Handelsvolumen durch Privatanleger infolge eines Aktiensplits zu einer kurzfristigen Überrendite der Papiere führen.

So haben laut einer Auswertung von Goldman Sachs die 46 Unternehmen, die seit 2019 einen Aktiensplit im Russell 1000 durchgeführt haben, eine Überrendite von vier Prozent gegenüber dem Vergleichsindex erzielt. Dies passt in das Bild der wissenschaftlichen Literatur, die allgemein eine Überrendite infolge der Ankündigung eines Aktiensplits bzw. der darauffolgenden Durchführung annimmt.

Zudem zeigte sich David Konstin in seiner Studie insbesondere bullisch für Mega-Caps, die einen Aktiensplit durchführen würden. Diese hätte, wie Beispiele wie Amazon 2022 zeigen, eine strukturell höhere Rendite infolge von Aktiensplits erwirtschaftet, so der Analyst.

Diese Aktien sind die nächsten Kandidaten für einen Aktiensplit

Dementsprechend kann sich jetzt lohnen, einen Blick auf die kürzlich gesplittete Nvidia zu werfen oder etwas genauer auf die nächsten Kandidaten für einen potenziellen Aktiensplit zu schauen. Diese fünf Aktien sind für Anleger dabei definitiv interessant:

Lotus Bakeries (Kurs: 9.980 Euro – Performance 5 Jahre: 248 Prozent)

Booking Holdings (Kurs: 3.581 Euro – Performance 5 Jahre: 95 Prozent)

AutoZone (Kurs: 2.601 Euro – Performance 5 Jahre: 163 Prozent)

BlackRock (Kurs: 717 Euro – Performance 5 Jahre: 62 Prozent)

Meta (Kurs: 468 Euro – Performance 5 Jahre: 190 Prozent)

