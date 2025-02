Die Analysten von Goldman Sachs sind überzeugt davon, dass die Aktien-Rallye in diesem Jahr weitergeht. Nur wahrscheinlich etwas anders, als es Anleger erwarten oder sich wünschen würden.



Anleger erhoffen sich nach einem insgesamt erfolgreichen Aktienjahr 2024 eine Fortsetzung in diesem Jahr. Und wenn es nach den Analysten von Goldman Sachs geht, könnte das sogar klappen. Die Experten prognostizieren einen Anstieg von elf Prozent für den amerikanischen Index S&P 500 und 6500 Punkte bis zum Jahresende. Bestätigung für diese Annahme erhielt die Analysten durch die bisher besser als erwartet ausgefallene Berichtssaison.

David Kostin, Stratege bei Goldman Sachs, schrieb in einer Mitteilung: „Mit 61 Prozent der S&P 500-Unternehmen, die 72 Prozent der Marktkapitalisierung repräsentieren und ihre Zahlen bereits gemeldet haben, sind die Gewinne des S&P 500 im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent gestiegen. Das liegt über den Konsensschätzungen von acht Prozent zum Beginn der Berichtssaison.“ Die Zahlen offenbaren aber auch eine schlechte Nachricht für Anleger.



Aktien könnten nicht so stark steigen wie bisher

Obwohl ein Ausblick mit einem Plus von elf Prozent für den S&P 500 nicht schlecht klingen, müssen Anleger wissen, dass der Index im letzten Jahr um die 25 Prozent zulegen konnte. Von einer ähnlichen Rallye geht Goldman Sachs also nicht mehr aus. Und für das Jahr 2026 prognostizieren die Experten sogar nur noch ein Wachstum von sieben Prozent. Die gedämpften Aussichten hängen auch mit der Entwicklung der Magnificent Seven zusammen.



Magnificent Seven dürften laut Experten in den nächsten Jahren schwächeln

In den letzten Jahren haben die Magnificent Seven-Aktien rund um Microsoft und Amazon einen großten Teil zu den Börsengewinnen auf der ganzen Welt beigetragen. Das wird laut Goldman Sachs aber nicht mehr der Fall sein. „Die Bottom-up-Schätzungen für 2025 deuten darauf hin, dass das übermäßige Gewinnwachstum der Magnificent Seven von 32 Prozentpunkten im Jahr 2024 auf sechs Prozentpunkte im Jahr 2025 und vier Prozentpunkte im Jahr 2026 sinken wird“, wie das Analysehaus vermutet.

Anleger sollten bei der Auswahl ihrer Aktien also noch stärker auf eine breite Streuung über verschiedene Branche achten. Unter anderem ist das auch mit dem Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE möglich.



