Burggraben-Aktie haben meist Wettbewerbsvorteile, die Konkurrenten nicht zu bieten haben. Das macht sie für Anleger zu einem attraktiven Investment. Morningstar hat sechs deutsche Titel mit dieser Eigenschaft bewertet. Zwei sind für Anleger besonders spannend.

Aktien mit einem breiten wirtschaftlichen Burggraben verfügen oft über entscheidende Vorteile in ihrer Branche, die sie für Anleger attraktiver machen als die Konkurrenz. Solche Burggräben können beispielsweise durch starke Marken oder schlicht Größenvorteile entstehen, die nicht jeder Wettbewerber in der Branche hat. Dadurch entwickeln Unternehmen Geschäftsmodelle, die über Jahrzehnte erfolgreich sind und für Anleger so zu einer relativ sicheren und profitablen Anlage werden. Die Experten haben in Deutschland jetzt acht dieser sogenannten „Wide Moat“-Aktien identifiziert.

Diese Burggraben-Aktien hat Morningstar auf dem Zettel

Unter den 49 von Morningstar-Analysten abgedeckten Aktien haben die Experten acht mit einem derzeit breiten Burggraben identifiziert. Das sind die Kandidaten:

- Deutsche Börse

- GEA Group

- MTU Aero Engines

- Rheinmetall

- Sartorius

- Siemens

- Siemens Healthineers

- Symrise

Solche Aktien können für Anleger aufgrund ihrer Geschäftsstruktur ein gewinnbringendes Investment sein. Noch besser ist aber, wenn man einzelne Papiere zu einem günstigen Kurs bekommen kann, weil sie unterbewertet sind. Das trifft laut Morningstar derzeit auf zwei Papiere aus der Liste zu.

Siemens Healthinners und Rheinmetall unterbewertet

Bei Siemens Healthinners erscheinen Morningstar die Aktien mit einem aktuellen Wert von etwas über 50 Euro moderat unterbewertet. Die Fair-Value-Schätzung der Experten liegt bei 61 Euro. Morningstar geht davon aus, dass der Konzern „von einem breiten wirtschaftlichen Vorteil profitiert, der auf Wechselkosten und immateriellen Vermögenswerten beruht, die den Segmenten medizinische Bildgebung, fortgeschrittene Therapien und Strahlentherapie zuzurechnen sind.“

Für Morningstar ist zudem der Rüstungskonzern Rheinmetall mit seinen derzeit 516 Euro noch ein gutes Stück von den prognostizierten 730 Euro als fairem Wert entfernt. Dabei wurden den Angaben zufolge unter anderem 91 Prozent der Verkaufsabdeckung für das Gesamtjahr in der ersten Jahreshälfte erzielt. Die Einschätzung deckt sich mit weiteren Analysen, die bei Rheinmetall Kursziele von über 600 oder 700 Euro als realistisch ansehen. Das Unternehmen kündigte zuletzt selbst an, beim Umsatz in den kommenden Jahren jedes Jahr umgerechnet um 40 Prozent wachsen zu wollen.

