Künstliche Intelligenz ist das Thema Nummer 1 an den Börsen – auch Cathie Wood und Warren Buffett haben es auf dem Schirm. Doch sie setzen dabei auf eher unbekanntere Kandidaten – die jedoch gigantische Kurschancen und geniale Geschäftsmodelle bieten

Das Thema künstliche Intelligenz (KI) bleibt sorgt an der Börse weiterhin für Begeisterung. Besondere Beachtung finden dabei die Aktien der Magnificent 7, zu denen etwa Börsenstars wie Nvidia oder Microsoft gehören. Doch die sind bereits enorm angestiegen – findet sich hier wirklich noch das meiste Kurspotenzial?

Nicht unbedingt! Denn ein Blick auf die Portfolios von den zwei bekannten Investoren Cathie Wood und Warren Buffett zeigt: Beide Profis setzen ihr Geld unter anderem auf zwei eher unbekanntere Kandidaten, bei denen jedoch Kurschancen von über 40 Prozent zu holen sind.

Auf diese unbekannten aber genialen KI-Aktien haben es Cathie Wood und Warren Buffett abgesehen

Auch von den Magnificent 7 Aktien sind beide Börsenschwergewichte überzeugt. So haben sowohl Warren Buffett als auch Cathie Wood Anteile an der Amazon-Aktie, Buffett investiert außerdem noch über 40 Prozent seines Portfolios in die Apple-Aktie, die als sein absoluter Liebling gilt.



Doch es gibt noch weitere spannende Kandidaten. So ist Cathie Wood beispielsweise großer Fan der UiPath-Aktie, die derzeit die fünftgrößte Position in ihrem Flaggschiff ETF, dem ARK disruptive Innovation ETF, ist. UiPath ist führend im Bereich der Robotic Process Automation (RPA). Hier werden Geschäftsprozesse durch Software automatisiert, Gehaltsabrechnungen erledigt, Excel-Listen abgearbeitet und vieles mehr. Das Ergebnis: eine gesteigerte Produktivität und reduzierte Kosten. Der Markt für RPA soll laut Grand View Research jedes Jahr bis 2030 um fast 40 Prozent wachsen. KI hat für UiPath dabei einen hohen Stellenwert und wird zunehmend in die Tools des Unternehmens verbaut mit dem Ziel, die gesamte Wissensarbeit zu automatisieren. UiPath ging erst im April 2021 an die Börse und seitdem liegt die Aktie rund 70 Prozent im Minus. Allerdings: UiPath könnte dieses Geschäftsjahr mit 0,59 US-Dollar Gewinn je Aktie erstmals profitabel werden. Das könnte den Status des Unternehmens auf ein neues Level setzen. Auch das zweistellige Umsatzwachstum der vergangenen Jahre sollte sich fortsetzen.

Bei Buffett hingegen findet man im Portfolio die Snowflake Aktie, von der er über sechs Millionen Aktien besitzt und bei der er bereits kurz vor dem Börsengang zuschlug. Snowflake ist ein Cloud-Unternehmen, das mit seiner Datenplattform Unternehmen hilft, ihre Daten zu analysieren und aus ihnen Nutzen zu ziehen. Und Daten sind nun mal der Grundbaustein für jede künstliche Intelligenz. Unternehmen, die es schaffen, ihre Daten zu analysieren und nutzbar zu machen, können diese Informationen in bares Geld verwandeln. Auch die Performance der Snowflake-Aktie lässt bisher zu wünschen übrig, seit Jahresanfang liegt sie rund 20 Prozent im Minus.

Das durchschnittliche Kursziel für die Snowflake-Aktie liegt derzeit bei 215 US-Dollar – das entspricht einer Kurschance von über 40 Prozent. Noch mehr ist bei UiPath drin: 28 US-Dollar bieten sogar über 46 Prozent Luft nach oben. Bei Nvidia hingegen sehen Analysten im Durchschnitt „nur“ ein Aufwärtspotenzial von drei Prozent mit einem durchschnittlichen Zielkurs von 1.175 US-Dollar. Das heißt keinesfalls, dass die Nvidia-Aktie deswegen die schlechtere Wahl ist – im Gegenteil. Bei Nvidia handelt es sich um ein großes und ausgereiftes Unternehmen, das beim Thema KI vorne mitspielt und das bereits sagenhafte Kursanstiege verbuchen konnte. Dennoch sind UiPath und Snowflake eine interessante Option für Anleger, die nach disruptiven Aktien suchen, die ihr Potenzial erst noch ordentlich entfalten werden. Buffett und Wood jedenfalls scheinen daran zu glauben. Laut Cathie Wood sollen gerade KI-Unternehmen von der Softwareseite in Zukunft profitieren.

