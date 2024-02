Hier winken noch immer zweistellige Kurschancen: Eine KI hat zehn Tech-Aktien entdeckt, bei denen es sich nicht nur um Top-Kandidaten fürs Depot handelt, sondern die auch noch immer hohe Wachstumschancen bieten

Tech-Aktien hatten es 2023 bereits schon ziemlich gut. Denn dank der Begeisterung um das Thema künstliche Intelligenz (KI) konnten Tech-Aktien vergangenes Jahr wieder ordentlich zulegen, nachdem sie zuvor aufgrund des makroökonomischen Umfelds ziemlich abgestraft wurden.

Doch kann es 2024 wirklich weiterhin so sagenhaft weitergehen? Nun, sicherlich haben einige Tech-Aktien bereits schon einiges an Begeisterung eingepreist. Doch gibt es unter ihnen Top-Kandidaten, die als so vielversprechend angesehen werden, dass sie ihren Anlegern noch immer hohe Wachstumschancen bieten können.

Doch um welche Aktien handelt es sich dabei? Wir machten uns auf die Suche nach ihnen und nahmen hierbei ein KI-Aktien-Tool zur Hilfe, das sie gefunden hat.

Bis zu 30% Kurschance: Die besten Tech-Aktien laut KI

Denn wenn jemand die besten Tech-Aktien finden kann, dann ist es eine künstliche Intelligenz. Denn die verfügt bekanntlich über eine riesige Datenbank und kann eine Vielzahl an Informationen für diese Entscheidung miteinbeziehen.

Wir verwendeten für die Suche das Stock-Screening-Tool des Finanzportals „TipRanks“, das sich auch an intelligenten Algorithmen bedient. Wir filterten es so, dass es uns nur Tech-Aktien aus den USA mit einer Marktkapitalisierung von mindestens zehn Milliarden Dollar anzeigen soll. Die Kurschance soll nach wie vor mindestens zweistellig sein und der Analysten-Konsens soll die Aktie mit einem „Strong Buy“ bewerten.

Und ganz wichtig: Der Smart Score soll bei mindestens acht liegen, im besten Fall: zehn. Doch worum handelt es sich dabei? Das digitale Tool "Smart Score" filtert Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien und bewertet sie auf einer Skala von eins bis zehn. Dabei bezieht es nicht nur konservative Faktoren wie Fundamentaldaten und die technische Analyse mit ein. Es untersucht auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen von Unternehmen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, die Stimmung von Anlegern und die Meldungen von Nachrichtenseiten. Dabei bedient sich das Tool zudem intelligenter Algorithmen. Die durchsuchen etwa Tausende Websites, analysieren und verknüpfen Neuigkeiten. Sie erkennen Wörter, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und analysieren dann, ob die Stimmung gerade eher bullish oder bearish ist. Anhand dieser acht Faktoren erstellt das Tool schließlich einen Smart Score. Erzielt eine Aktie einen Score von eins bis drei, gilt sie als "Underperform". Vier bis sieben bedeutet "Neutral". Aktien mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich als "Outperform".

Und diese Aktien kamen heraus:

Microsoft

Kursziel: 469$ (12% Kurschance)

AMD

Kursziel: 194$ (13% Kurschance)

Uber

Kursziel: 79$ (11% Kurschance)

Block

Kursziel: 84$ (26% Kurschance)

Tade Desk

Kursziel: 84$ (18% Kurschance)

NICE

Kursziel: 259$ (17% Kurschance)

Gen Digital

Kursziel: 28$ (30% Kurschance)

Open Text

Kursziel: 49$ (18% Kurschance)

Flex

Kursziel: 30$ (12% Kurschance)

Amdocs

Kursziel: 104$ (16% Kurschance)

