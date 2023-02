Werden diese Unternehmen die Gewinner-Aktien von morgen? Zumindest ist genug Cash im vergangenen Jahr verdient worden, um sich eine sehr erfreuliche Zukunft aufzubauen.

Trotz der Rallye in den vergangenen Monaten herrscht am Kapitalmarkt immer noch Krise und viele Probleme werden nicht einfach über Nacht verschwinden. Allerdings bietet eine solche Krise auch eine Menge Chancen, zum Beispiel die eigenen Aktien zurückzukaufen, wenn diese gerade günstig sind oder Übernahmen zu tätigen.

In vielen Fällen gestalten Unternehmen jetzt ihre Ausrichtung für die Zukunft und Anleger, die von Anfang an dabei sind, können hohe Gewinne einfahren, wenn Sie auf das richtige Pferd setzen. Diese fünf Unternehmen fuhren im Jahr 2022 massive Gewinne ein und könnten das Geld für Dividenden, Aktienrückkäufe und Übernahmen nutzen:

Die reichsten Unternehmen der Welt

Chevron (36,5 Milliarden US-Dollar)

Ölkonzerne haben sich im Jahr 2022 eine goldene Nase verdient und werden das Geld entweder investieren oder an die Anleger zurückgeben. Im Falle von Chevron ist dies schon in Planung, denn das Unternehmen hat angekündigt, rund 25 Prozent der eigenen Marktkapitalisierung zurückzukaufen.



Berkshire Hathaway (33,4 Milliarden US-Dollar)



Aber auch Warren Buffett hat seine Elefantenbüchse alleine durch die Profite im vergangenen Jahr kräftig geladen und könnte nun wieder auf die Suche nach neuen Investments gehen. Sehr prominent ist Buffett ja bereits in den vergangenen Monaten bei TSMC eingestiegen, könnte aber mit Berkshire Hathaway noch deutlich mehr einkaufen. Übrigens: Warren Buffett und Berkshire Hathaway besitzen 20 Prozent an diesem US-Giganten – und verdienen Milliarden damit



Pfizer (37,0 Milliarden US-Dollar)



Auf gute Investitionen hoffen auch die Aktionäre von Pfizer. Der Konzern war ein großer Profiteur der Corona-Impfstoffe, welche nach dem Ende der Pandemie allerdings kaum noch gebraucht werden. Jetzt muss der nächste Wachstumstreiber her, um den Pharma-Riesen wieder zu beflügeln.



Microsoft (67,4 Milliarden US-Dollar)



Anleger bei Microsoft dagegen haben schon gesehen, was das Unternehmen mit seinen 67,4 Milliarden US-Dollar Gewinnen aus 2022 anstellen will, nämlich massiv investieren. Neben den 10 Milliarden in ChatGPT steht immer noch die Übernahme von Activision Blizzard im Raum. Auch eine weitere Dividendenerhöhung ist hier nicht ausgeschlossen.



Apple (96,0 Milliarden US-Dollar)



Doch auf den höchsten Gewinnen sitzt Apple, als größter Konzern der Welt. Bisher zahlt das Unternehmen eine mickrige Dividende und steckt viel in Investitionen. Könnte sich das vielleicht bald ändern? Oder steht vielleicht noch eine größere Übernahme an?

Übrigens: Apple, Microsoft und Berkshire Hathaway befinden sich alle im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index. Mit nur einem Zertifikat können Sie somit auf insgesamt 30 Aktien gleichzeitig setzen, die man immer im Depot haben kann.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Berkshire Hathaway, Microsoft

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Pfizer