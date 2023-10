Laut der Ratingagentur Morningstar sollten Sie diese zehn Bluechipaktien jetzt kaufen und für den langfristigen Erfolg halten.

In einer neuerlichen Auswertung hat die bekannte Ratingagentur Morningstar zehn Bluechipaktien identifiziert, in die Anleger langfristig oder am besten für Buy & Hold forever investieren sollten.

10 Bluechip-Aktien für Buy&Hold forever

Denn laut den Experten bieten diese zehn Werte Stabilität, langfristig positives Wachstum und ein gutes Produktportfolio, was sie zu perfekten Buy&Hold forever Aktien macht:

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Nestle

Roche

ASML

Bank of America

AstraZeneca

Thermo Fisher Scientific

Pfizer

Comcast

Wells Fargo

Doch welche dieser Aktien eignen sich eigentlich wirklich für Buy & Hold forever?

Welche dieser Aktien sind besonders geeignet für Buy&Hold forever?

Bei einem Blick auf die Liste fällt auf, dass sich das von Morningstar identifizierte Feld in verschiedene Sektoren aufteilt:

So gibt es einmal den Sektor Banking. Hier finden sich die Bank of America und Wells Fargo. Ob diese beiden Geldhäuser, die in einen Dornröschenschlaf gefallen sind, wirklich die besten Optionen für Buy&Hold forever sind, ist eher fraglich.

Ganz anders sieht es bei dem einzigen Unternehmen aus dem Bereich Basiskonsum, dem schweizer Wert Nestlé, aus. Dieses besitzt ein breites Markenportfolio und ist ideal für langfristige Anleger. Selbiges gilt übrigens auch für die Pharmawerte Roche, AstraZeneca, Pfizer und den Laborzulieferer Thermo Fisher.

Etwas skeptischer sollten Anleger dagegen bei TSMC und dem Medienunternehmen Comcast sein. Beide Konzerne haben ganz individuelle und nicht von der Hand zu weisende Probleme, die sie als Aktien für Buy&Hold forever ausschließt. Ganz anders sieht es beim Chip-Maschinenbauer ASML aus. Hier machen vor allem die Produkte und die Marktposition des Unternehmens das Papier zu einem klaren Kandidaten für langfristige Anleger.

Auf der Suche nach Aktien für Buy&Hold forever?

