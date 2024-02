Die Analysten von Morningstar sind sich einig, dass die meisten Growth-Aktien jetzt überbewertet sind. Doch bei zehn Aktien, wie auch Microsoft oder Berkshire Hathaway, sehen die Analysten noch Potenzial. Und diese Aktien sollten Anleger noch kaufen.

„Wachstumsaktien als Kategorie sind mittlerweile überbewertet, und es wird immer schwieriger, noch viele unterbewertete Anlagemöglichkeiten für Anleger zu finden“, bemerkt Dave Sekera, leitender US-Marktstratege bei Morningstar. Und der Experte fährt fort: „Allerdings gibt es immer noch mehrere Aktien, die weiterhin mit einem Abschlag gegenüber unseren fairen Bewertungen gehandelt werden. Da wir prognostizieren, dass sich das Wirtschaftswachstum in den nächsten Quartalen verlangsamen wird, investieren wir lieber in qualitativ hochwertigere Unternehmen mit großen Burggräben.“

Und folgende Burggraben-Aktien empfiehlt Morningstar jetzt:

10 Growth-Aktien mit Burggraben

1. Rentokil Initial

2. AstraZeneca

3. Tyler Technologies

4. Coloplast

5. Airbus

6. Microsoft

7. Cheniere Energy LNG

8. Waters

9. Experian

10. Berkshire Hathaway B

Diese Growth-Aktien haben laut Morningstar noch Kurspotenzial

Bei den Growth-Aktien, die Anleger laut Morningstar langfristig halten können, sticht Rentokil Initial heraus. Die Experten schreiben: "Rentokil Initial, das in diesem Monat unsere Liste der besten Wachstumsaktien zum Kauf anführt, ist das weltweit größte kommerzielle Schädlingsbekämpfungsunternehmen und verfügt über führende Marktanteile in der überwiegenden Mehrheit der 87 Länder, in denen es tätig ist." Dabei ist die Rentokil Initial-Aktie durchaus sehr volatil im Chart. Auch wenn Morningstar hier noch ein Kurspotenzial von 33 Prozent bis zum fairen Wert von 36 US-Dollar sieht, sollten Anleger sich das Papier erstmal auf die Beobachten-Liste setzen. Erst, wenn 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie nach oben hin überwunden werden konnten, bietet sich ein Investment an.

Doch auch eine bekannte Aktie hat es unter die Favoriten bei Morningstar geschaffte. So schreiben die Experten: "AstraZeneca ist der einzige Arzneimittelhersteller auf unserer Liste der besten langfristig zu kaufenden Wachstumsaktien und unterhält eine der stärksten Pipelines der Arzneimittelgruppe. Außerdem befinden sich mehrere Schlüsselprodukte in der Entwicklung, die Blockbuster-Potenzial haben, argumentiert Morningstar-Direktor Damien Conover. Da margenstarke Spezialmedikamente weiterhin einen größeren Anteil am Umsatz ausmachen, dürften auch die Gewinnmargen in den nächsten fünf Jahren steigen, fügt er hinzu." Für die AstraZeneca-Aktie sehen die Analysten noch ein Potenzial von 25 Prozent bis zu einem fairen Wert von 78 US-Dollar.

Unter den Growth-Aktien, die Anleger laut Morningstar langfristig halten können, befinden sich auch die bekannten Blue Chips Microsoft und Berkshire Hathaway. Gerade bei Berkshire Hathaway wird es spannend, weil das Warren Buffett-Unternehmen an diesem Wochenende (24.02./25.02) seine neuesten Quartalszahlen bekanntgeben wird. Zudem zeigt die Auflistung von Morningstar, dass es eine gute Mischung zwischen bekannten und großen Aktien sowie auch unbekannten und kleineren Aktien auf die Liste schaffte.

