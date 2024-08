Die KI- und Tech-Branche steht unter Druck. Am Freitag gerieten unter anderem die Aktien von Amazon und Intel nach neuen Quartalszahlen böse unter die Räder. Macht es Apple besser als die Wettbewerber und lohnt sich jetzt für einen Kauf?

An den Aktienmärkten ist in dieser Woche einiges los. Konnten sich große Tech-Werte in den letzten Tagen mit einem Kursfeuerwerk zurückmelden, herrscht zum Ende der Woche Katerstimmung. Zuletzt verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq ein Minus von 2,3 Prozent und auch der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 2,44 Prozent.

Von Donnerstag auf Freitag enttäuschten dann Amazon und Intel die Anleger mit ihren Quartalszahlen und verloren nachbörslich bis zu 19 Prozent. Deutsche Werte wie Infineon wurden von dem Kursrutsch überrascht und gaben selbst nach. Auch Apple stellte neue Quartalszahlen vor. Kann der iPhone-Konzern die Kastanien aus dem Feuer holen oder erwartet Anleger hier ebenfalls eine böse Überraschung?

Apple-Zahlen überzeugen in weiten Teilen

Die gute Nachricht direkt zu Beginn: Im dritten Geschäftsquartal konnte Apple die Erwartungen der Analysten in vielen Bereichen übertreffen. Das Ergebnis je Aktie lag im Quartal bei 1,4 US-Dollar und damit knapp 0,13 US-Dollar über dem Wert des Vorjahres. Analysten hatten nur mit 1,34 US-Dollar gerechnet. Auch bei den Erlösen lag man mit 85,78 Milliarden US-Dollar über der Schätzung von 84,43 Milliarden US-Dollar.

Klarer Gewinner unter den Produkten war das iPad, dass auch leichte Verluste bei den iPhone-Verkäufen ausgleichen konnte. Apple hatte zuletzt ein leistungsstarkes Pro-Modell und eine neue Version des iPad Air auf den Markt gebracht. Mac-Computer legten um 2,4 Prozent zu.

Apple-Aktie mit viel Potenzial für die KI-Zukunft

Dabei könnten für Apple die nächsten Monate erst richtig spannend werden. Ab dem Herbst rollt der Konzern neue KI-Funktionen auf seinen Geräten aus. Die hohen Anforderungen an diese Funktionen könnten laut Apple-Chef Tim Cook helfen, dass sich mehr Kunden ein aktuelleres Apple-Gerät zulegen wollen. So soll mindesten das im letzten Jahr erschienenen iPhone 15 für die KI-Integration nötig sein.

Das macht die Apple-Aktie jetzt

Nachbörslich konnte die Aktie von Apple im Zuge der veröffentlichten Zahlen leicht um 0,6 Prozent auf zwischenzeitlich 219,65 US-Dollar zulegen. Der nur schwache Anstieg dürfte auch damit zu erklären sein, dass Apple in einigen Bereichen noch Aufholpotenzial hat. Der Umsatz in China lag nämlich mit 14,73 Milliarden US-Dollar unter den Markterwartungen von 15,26 Milliarden US-Dollar. Dennoch steht Apple gerade deutlich besser da als Tech-Konkurrenten wie Amazon – und bis zum Juli-Hoch bei rund 234 US-Dollar ist es ja noch ein Stück.

Die Aktie von Apple finden Sie übrigens ebenfalls im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

