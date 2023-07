Cathie Wood’s ARK Innovation ETF hat sich erholt, nachdem bekannt wurde, dass der Nasdaq 100 die Gewichtungen seiner Bestandteile neu ausrichten wird. Von Valentin Redl

Megacaps müssen Federn lassen

Am 7. Juli gab Nasdaq bekannt, dass der Nasdaq 100 Index vor der Marktöffnung am 24. Juli einer “Sonderanpassung” unterzogen wird. Diese Anpassung soll eine “Überkonzentration im Index” beheben, die nach den starken Kursgewinnen der “Big Seven” Megacap-Tech-Aktien entstanden ist, die Rede ist von Apple und Microsoft & Co. .

ARK Innovation besteht hauptsächlich aus kleineren, "noch" unprofitablen Tech-Aktien, darunter Coinbase, Roku und DraftKings. Die einzigen beiden Aktien im ARK Innovation, die zu den Big Seven Megacaps gehören, sind Tesla und Meta.

Diese Large-Cap-Tech-Aktien sind in diesem Jahr gestiegen, weil Anleger Aktien von Unternehmen mit Exposition gegenüber künstlicher Intelligenz gekauft haben.

Mit der Neugewichtung des Nasdaq 100 müssen Fonds, die den Index originalgetreu nachbilden einige ihrer Anteile an den „Big Seven“ verkaufen und ihre Positionen in kleineren Aktien aufstocken. Die Aktien von Apple & Co. fielen am Dienstag. Die Aktien von ARK Innovation legten hingegen zu.

Coinbase-Verkauf trotz Bitcoin-ETF-Hoffnung

Zudem verkaufte Cathie Wood’s Flaggschiff-Fonds Aktien von Coinbase, nachdem der Kurs der Kryptowährungsbörse aufgrund der Bedeutung ihrer Rolle bei der geplanten Einführung eines Bitcoin-Exchange-Traded Funds anstieg.

Der ARK Innovation ETF verkaufte am Dienstag 132.152 Aktien von Coinbase, laut einer per E-Mail verschickten Handelsbenachrichtigung.

Die Aktie stieg an dem Tag um fast 10Prozent, nachdem die Nachricht bekannt wurde, dass ein von Cboe BZX Exchange vorgeschlagener Bitcoin-ETF Überwachungsvereinbarungen mit Coinbase beinhalten würde.

Wood’s ARK Invest ist einer der größten Investoren von Coinbase außerhalb der eigenen Führungsriege des Unternehmens. Der jüngste Verkauf ist allerdings nur ein kleiner Teil von ARKK’s gesamtem Coinbase-Bestand, der mit mehr als 8% auf einen üppigen Marktwert von mehr als $711 Millionen kommt.

