Die Aktien von Daimler Truck, Deutsche Post, Deutsche Telekom und Bayer haben zuletzt neue hohe Kursziele bekommen. Teilweise sind sogar bis zu 48 Prozent Kurspotenzial möglich.

Für Bayer und Deutsche Telekom lief es zuletzt nicht gut. Die Kurse bröckelten dahin und ließen Anleger ratlos zurück. Anders sah es da bei Daimler Truck und Deutsche Post aus: Denn hier ging es gut nach oben. Gemein haben aber alle vier deutschen Aktien, dass Analysten nun viel Potenzial sehen.

Daimler Truck Aktie mit 26 Prozent Kurspotenzial

Am Donnerstag dem 29. Juni setzte die Deutsche Bank das Kursziel für Daimler Truck auf 45 Euro und riet zum Kauf. Analyst Nicolai Kempf zeigte sich zufrieden mit den auf dem Kapitalmarkt ausgegeben Zielen und Daten. Insgesamt raten die Analysten bei Bloomberg fast überwiegend zum Kauf der Aktie: Nur zwei Analysten raten zum Halten der Daimler Truck-Aktie und niemand zu Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich dabei auf 40,89 Euro, was ein Potenzial von 26 Prozent bedeutet.

Zudem ist Daimler Truck mit einem KGV von 8,0 und einer Dividendenrendite von 5,01 Prozent für das Jahr 2024 gut bewertet. Und auch der Chart der Daimler Truck-Aktie sieht gut aus, weil die Aktie in einem schönen Aufwärtstrend ist und die 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie erfolgreich hinter sich lassen konnte.

Daimler Truck

Bayer-Aktie mit 48 Prozent Kurspotenzial

Die Bayer-Aktie befindet sich an einer ganz wichtigen Stelle im Chart die entweder die nächste Rallye einläuten oder einen starken Abverkauf auslösen wird. Noch scheinen die Analysten bei Bloomberg optimistisch zu sein, raten doch 17 Experten zum Kauf, während acht zum Halten raten. Als durchschnittliches Kursziel ergeben sich 74,58 Euro, was ein Potenzial von 48 Prozent bedeutet. Doch die britische Großbank Barclays setzte das Kursziel am 29. Juni sogar auf 80 Euro. Kann das der Bayer-Aktie helfen?

Im kurzfristigen Chart gab es jetzt erstmal ein Todeskreuz, doch eventuell kann das Bayer-Papier den Trend schneller umkehren als gedacht. Doch dafür muss bald eine Reaktion erfolgen.

Bayer-Aktie

Deutsche Telekom mit hohem Kursziel von Morgan Stanley

Bei der Aktie der Deutschen Telekom hingegen ist alles etwas gemächlicher. Nach einer schönen Rallye korrigiert das Papier nun. Anleger müssen noch etwas Geduld mitbringen, können aber von einer günstigen Bewertung mit einem 2024er KGV von 10,8 und einer Dividendenrendite von 4,64 Prozent zehren. Zudem riet Morgan Stanley am 27. Juni zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 27 Euro. Das ist nochmal ein guter Euro mehr als das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei Bloomberg von 26,12 Euro, was in einem Kurspotenzial von 32 Prozent mündet.

Im Chart sieht es bei der Deutsche Telekom-Aktie mittelprächtig aus. Zwar ist der Aufwärtstrend noch intakt, doch die 200-Tage-Linie befindet sich noch als Widerstand über dem Kurs. Allerdings konnte die Aktie bereits wieder den Turnaround einleiten. Kurzfristig wird entscheidend sein, ob die 200-Tage-Linie wieder überwunden werden kann und dass sich kein Todeskreuz bildet. Verhindert die Telekom das, so können Anleger weiter kaufen.

Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Post im klaren Aufwärtstrend

Weiterhin sieht alles gut aus bei der Aktie der Deutschen Post. Das Papier befindet sich im Chart weiterhin in einem schönen Aufwärtstrend und hat keine größeren Hürden vor sich. Zudem raten die Analysten bei Bloomberg weiterhin zum Kauf der Aktie. Zwar sehen sie momentan durchschnittlich nur 13 Prozent Kurspotenzial bis auf 50,50 Euro, doch die Mehrheit der Analysten rät weiter zum Kauf.

Zudem ist die Deutsche Post-Aktie auch fundamental weiterhin gut bewertet. Zu einem KGV von 12,1 für 2024 kommt eine Dividendenrendite von 4,19 Prozent.

Deutsche Post Aktie

