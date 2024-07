Auf welche Aktien setzen jetzt eigentlich die Milliardäre beim Thema Künstliche Intelligenz? Fünf KI-Kandidaten, bei denen die Profis der Börse zuschlagen

Künstliche Intelligenz (KI) bleibt nach wie vor eines der Trend Themen an der Börse. Spätestens, seit Ende 2022 der Chatbot ChatGPT der breiten Masse vorgestellt wurde, ist die Begeisterung für das Thema ungebrochen und hat sich auch auf die Börsen ausgewirkt. Aktien wie die des KI Giganten Nvidia etwa legten allein vergangenes Jahr über 200 Prozent zu und sind auch dieses Jahr bereits schon wieder über 170 Prozent im Plus.

Doch auf welche Aktien sollte man beim Thema Künstliche Intelligenz setzen, um möglichst viel und nachhaltig zu profitieren? Eine Möglichkeit ist, darauf zu schauen, auf was die Profi-Investoren und damit auch häufig die Milliardäre setzen. So fand das Finanzportal "The Motley Fool" heraus, dass einige Milliardärs-Investoren im vergangenen Quartal es besonders auf fünf KI Aktien abgesehen haben.

Diese fünf KI-Aktien kaufen Milliardäre in rauen Mengen

Allerdings sei gesagt: Die folgenden Käufe stellen nur eine Auswahl von zahlreichen Käufen und Verkäufen da. Sicherlich finden sich im Universum der Milliardärs-Investoren auch einige Profis, die die folgenden Aktien womöglich sogar verkauft haben. Dennoch sollte es sich dabei in den meisten Fällen um Gewinnmitnahmen handeln, da es sich bei den vorliegenden Aktien um führende Spieler handelt, die gerade in den kommenden Jahren ihr Geschäftsmodell dank KI noch deutlich weiter ausbauen sollten.

Folgende Fondsmanager haben im vergangenen Quartal bei diesen Aktien zugeschlagen:

Nvidia: Hoher Beliebtheit scheint sich die Aktie von Nvidia zu erfreuen, denn laut Motley Fool haben im vergangenen Quartal einige Fondsmanager Aktien in Höhe von 15,9 Milliarden Dollar gekauft. Zu den größten Käufern zählten hier Vanguard und Blackrock.

Ebenfalls hoch im Kurs stand die Aktie von Amazon. Hier wurden insgesamt Aktien im Wert von 14,4 Milliarden US-Dollar gekauft. Aucch hier sind die größten Käufer Vanguard und Blackrock.

Nicht zu vergessen ist natürlich die Microsoft-Aktie, die dieses Jahr bereits 23 Prozent im Plus liegt. Für einige Anleger sollte es sich gelohnt haben, denn Fondsmanager kauften im vergangenen Quartal Aktien im Wert von 14,4 Milliarden US-Dollar. Hier kamen die größten Käufe von BlackRock und Geode Capital Management.



Auch Warren Buffetts Lieblingsaktie Apple erfreute sich im vergangenen Quartal großer Beliebtheit. Fondsmanager kauften hier Aktien im Wert von insgesamt 11,8 Milliarden US Dollar. Die größten Käufe erfolgten hier von Geode Capital und Lazard.

Auch ein möglicherweise nicht ganz so bekannter Name (im Vergleich zu den M7) ist dabei. Denn im vergangenen Quartal kauften vor Manager außerdem Aktien von Broadcom im Wert von rund 11,8 Milliarden US-Dollar. Die größten Käufe erfolgten hier von Vanguard und Jennison Associates.

