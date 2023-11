Ärgern Sie sich über verpasste Einstiege bei den großen Tech-Giganten? Brauchen Sie nicht. Denn diese Aktien der Magnificent 7 bietet von allen immer noch die höchste Kurschance

Stellen Sie sich nur vor: Sie hätten bereits vor zehn Jahren all Ihr Geld in die großen Tech-Giganten wie Amazon, Microsoft, Apple oder Nvidia gesteckt… dieser Gedanke spukt wohl vielen Anlegern im Kopf herum. Doch grämen Sie sich nicht mit in der Vergangenheit verpassten Chancen, sondern blicken Sie in die Zukunft. Und die zeigt: Es ist bei Weitem noch nicht zu spät, jetzt noch in die Aktien der Tech-Giganten zu investieren.

Denn ein aktueller Blick auf die Bloomberg-Datenbank zeigt: Alle sieben „Magnificent 7“ Aktien, zu denen Apple, Amazon, Alphabet, Tesla, Nvidia, Microsoft und Meta gehören, haben immer noch deutliche Kaufempfehlungen und viele von ihnen bieten noch immer ein zweistelliges Kurspotenzial. Die Kursziele einzelner bekannter Analyse-Häuser übertreffen diesen Durchschnitt teilweise nochmal deutlich. Doch eine Aktie hebt sich besonders hervor.

Diese Aktie bietet das höchste Kurspotenzial der Tech-Giganten

Besonders hervor sticht die Nvidia-Aktie: Denn die bietet mit einem durchschnittlichen Kursziel von 652 Dollar derzeit eine Kurschance von über 35 Prozent. Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die Aktie dieses Jahr sogar schon über 200 Prozent zulegte. Das höchste Kursziel sieht das Analysehaus Rosenblatt Securities mit einem sagenhaften Kursziel von 1100 Dollar. Das entspricht beim aktuellen Niveau einer Kurschance von fast 130 Prozent.

Und theoretisch bringt die Nvidia-Aktie auch alles mit, was es braucht, um Kurstechnisch in den nächsten Jahren nochmal deutlich nach oben auszubrechen. Auch für das aktuelle Geschäftsjahr, das Ende Januar 2024 endet, werden von Analysten sagenhafte Zahlen erwartet: Der Umsatz könnte sich um über 100 Prozent erhöhen, der Gewinn je Aktie um über 345 Prozent. Dennoch besteht die Gefahr einer KI-Korrektur: Der Markt hat aktuell schon viel an Begeisterung und Hype eingepreist. Bis tatsächlich bahnbrechende technologische Innovationen verwirklicht werden und bis sich diese auch in den Bilanzen zeigen, könnte es noch etwas länger dauern, als der Markt derzeit schon vor KI-Begeisterung in den Kursen zeigt. Dies könnte durchaus nochmal das Potenzial einer Korrektur bringen und auch Charttechnisch könnte bei der Nvidia-Aktie derzeit noch Vorsicht geboten sein.

Dennoch: Wer an einem langfristigen Kauf der Aktie interessiert ist, sollte mit der Aktie gut beraten sein und entsprechende Kurssprünge sind durchaus im Bereich des Realistischen.

Die Meta-Aktie bietet mit einem durchschnittlichen Kursziel von 376 Dollar noch eine Kurschance von über zwölf Prozent und die deutliche Mehrheit der Analysten empfiehlt den Kauf. Ähnlich sieht es bei der Amazon-Aktie aus, die mit einem Kursziel von 176 Dollar noch fast 20 Prozent Kurschance verspricht. Auch bei Google empfiehlt die Mehrheit den Kauf und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 153 Dollar über zwölf Prozent Kurspotenzial. Bei Microsoft ist die Mehrheit ebenfalls optimistisch und sieht mit 408 Dollar immerhin noch fast acht Prozent Kurschance. Bei der Apple empfiehlt zwar ebenfalls die Mehrheit den Kauf, die Kurschance liegt mit einem Kursziel von 198 Dollar aber nur noch bei knapp über vier Prozent.

Durchwachsener sieht es bei der Aktie von Tesla aus. Hier empfehlen 22 Analysten den Kauf, 23 das Halten und elf raten sogar zum Verkauf. Ein durchschnittliches Kursziel von 240 Dollar bietet nur noch eine Kurschance von 1,5 Prozent.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Amazon.