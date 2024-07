Laut dem Analystenhaus Mizuho sind das die sieben Top-Picks für Anleger im Juli, auf die sich jetzt ein Blick lohnen kann. Unter anderem dabei sind Nvidia und PayPal, aber auch fünf Werte, die nicht jeder Anleger auf dem Schirm hat. Hier könnte sich jetzt ein taktisches Investment anbieten, so zumindest die Ansicht der Analysten.

Der Juli gilt an der Börse für gewöhnlich als schwacher Monat, kann aber in Jahren von Präsidentschaftswahlen in den USA statistisch mit einem deutlichen Plus überzeugen. In diesem Umfeld können sich laut den Analysten von Mizuho einige Aktien besonders lohnen.

Das sind laut Analysten die Top-Aktien für den Juli

Ebendarum hat Analyst Gregg Moskowitz eine neue Auflistung von den Top-Picks des Investmenthauses für den aktuellen Monat veröffentlicht. Unter anderem dabei sind Nvidia und Paypal, aber auch fünf weitere spannende Werte:

Top-Pick für Juli: Amazon

Amazon könnte laut dem Analystenhaus Mizuho insbesondere wegen der Effekte von generativer KI auf das eigne Ökosystem mit AWS überzeugen.

Top-Pick für Juli: Adobe

Adobe wird unterschätzt, so die Meinung von Analyst Gregg Moskowitz. Die Vorteile von Künstlicher Intelligenz für das Unternehmen, sollen insbesondere im zweiten Halbjahr deutlich werden.

Top-Pick für Juli: Trip.com

Eine Erholung der chinesischen Wirtschaft und der Trend lieber für Erlebnisse statt für Güter zu zahlen, dürfte laut Mizuho die operativen Erträge von Trip.com antreiben.

Top-Pick für Juli: PayPal

Der stark verprügelte Zahlungsdienstleister PayPal ist angesichts seiner attraktiven Bewertung und erster Erholungszeichen für Analyst Gregg Moskowitz jetzt ein Kauf.

Top-Pick für Juli: Globant

Globant, ein Unternehmen, dass kaum jemand auf dem Schirm hat, soll laut Meinung von Mizuho der nächste große Gewinner im Zuge einer neuen Generation von Künstlichen Intelligenz Anwendungen sein.

Top-Pick für Juli: Nvidia

Die zweite Generation von KI soll ebenfalls Nvidia zugutekommen, denn die Aktie dürfte, so Moskowitz, durch ihren Marktanteil von über 60 Prozent von jeder Neuerung im Sektor profitieren.

Breit gestreut in künstliche Intelligenz investieren?

Top-Pick für Juli: Oracle

Sowohl die Bewertung als auch die Performance von Oracle wird an der Börse unterschätzt, so das Fazit des Analystenhauses Mizuho. Im Kontext der kommenden Zahlen im zweiten Halbjahr könnte sich das ändern.

