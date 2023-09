2023 ist nicht gerade ein gutes Jahr für Wasserstoffaktien und es geht immer weiter nach unten. Jetzt droht den bekanntesten Titeln aber sogar ein massiver Abverkauf. Ist das die letzte Chance für Anleger auszusteigen?

Für Wasserstoffaktien läuft es spätestens seit dem Ende des Hypes im Jahr 2022 nur in eine Richtung: nach unten. Dementsprechend ernst ist die Situation jetzt um Branchengrößen wie Plug Power, Nel und Ballard Power. Denn diese sind in den zwei Jahren des Kursverfalls nicht nur an der Börse eine Enttäuschung, sondern auch operativ.

Dies führt nun so weit, dass ein Crash bei den Wasserstoffwerten kurz bevorstehen könnte.

Droht Wasserstoffaktien wie Nel, Plug Power & Co. jetzt der Crash?

Schaut man dazu beispielsweise auf die Aktie von Plug Power so ist der Titel nach einer erneuten Kürzung der Produktionsziele im August auf die Höhe des Jahrestiefs aus dem Mai angelangt. Dies markiert auch gleichzeitig den niedrigsten Stand seit dem Beginn des Hypes im Juli 2020.

Sollte nun diese Unterstützung bei der Aktie nicht halten, dann könnte ein deutlicher und sehr kräftiger Durchbruch erfolgen, welcher in der Konsequenz starke Kursverluste für Anleger zur Folge haben könnte. So würde die nächste Unterstützung für die Aktie erst bei 5,50 US-Dollar lauern.

Ein ähnliches Bild ergibt sich gerade bei Nel. Auch hier steht die Aktie an einer wichtigen Unterstützung und könnte bei einem Durchbruch bis auf 7,40 US-Dollar verlieren.

Chance auf die Gegenbewegung

Während zwar optisch der Abverkauf bei beiden Aktien droht, kann dies aber auch gleichzeitig die Chance auf eine Gegenbewegung sein.

Sollte etwa bei Plug Power die Unterstützung bei etwas unter 7,60 US-Dollar halten, dann könnte der Wert problemlos eine Aufwärtsbewegung wie im Mai starten. Hier konnten Anleger mit in der Spitze 13 US-Dollar einige Gewinne machen – doch die Chance, dass dies erneut passiert erscheint eher gering.

