Der Autobauer Tesla legte am Dienstag rund fünf Prozent zu und könnte jetzt wieder zurück auf die 300 US-Dollar Marke zulaufen. Das sind die Gründe und so vielversprechend ist die 18-Prozent-Renditechance:

Nachdem am Montag die Börse in den USA geschlossen waren, zog die Tesla-Aktie am Dienstag um Plus fünf Prozent auf 256 US-Dollar an. Dies liegt vor allem an wiedergewonnenem Vertrauen der Anleger zum Autobauer:

Elon Musk beflügelt Tesla-Aktie

Denn der CEO hat mit seiner Rabattstrategie gute Ergebnisse abgeliefert. Musk viel kritisierte Taktik seine Tesla-Modelle stark zu reduzieren, um Marktanteile zu gewinnen, erwies sich bei den letzten Auslieferungszahlen aus China als Erfolg.

So verkaufte man im August im Reich der Mitte 84.159 Fahrzeuge, was nicht nur einer Steigerung von 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sondern vor allem einem Anstieg von 31 Prozent gegenüber dem Vormonat entsprach. So hatte Tesla im Juli ohne deutliche Rabatte nämlich nur 64.285 Einheiten absetzen können.

Margen im Blick bei Tesla

Damit scheint die Börse sich auch nun mit schlechteren Margen bei dem Autobauer zufriedenzugeben. Während die Reduktion der Gewinnanteile am Umsatz bei den letzten beiden Quartalszahlen im April und im Juli als Problem angesehen wurden, scheint der Markt jetzt der Strategie von Musk mehr und mehr zu Vertrauen.

Allerdings dürfte der Blick trotzdem weiter auf den Margen liegen, denn es steht die Frage im Raum, wie stark diese leiden werden. Erfahren können das Anleger allerdings erst am 17. August im Zuge der anstehenden Quartalszahlen.

Wie geht es mit der Tesla-Aktie weiter?

Bis dahin könnte der Tesla-Aktie aber eine deutliche Aufwärtsbewegung von bis zu 18 Prozent ins Haus stehen. Denn durch den starken Anstieg am Dienstag ist die Aktie wieder knapp unter die 100-Tage-Linie gelaufen und könnte nun einen Durchbruch versuchen.

Sollte dieser im Zuge eines wiederkehrenden Vertrauens in die Methoden von Elon Musk erfolgreich sein, so läge der nächste deutliche Widerstand für die Aktie erst bei der magischen Marke von 300 US-Dollar.

