Am Sonntag vermeldete Tesla erneut Rekorde, die dazu führen sollten, dass Anleger das Papier am Montag freudig nach oben treiben dürften. Doch wie geht es weiter mit der Aktie und welche Chancen, aber auch Risiken, bieten sich jetzt?

Am Sonntag wurde mit Spannung die Verkündung der Auslieferungszahlen von Tesla im zweiten Quartal erwartet. Dabei befürchteten sogar einige Experten der Autobauer könnte die ohnehin hohen Schätzungen deutlich verfehlen – dem war allerdings keinesfalls so:

Tesla mit neuem Rekord

Denn tatsächlich übertraf Tesla wieder einmal alle Erwartungen und stellte neue Rekorde auf. So wurden im Q2 insgesamt 466.140 E-Autos an Kunden ausgeliefert und 479.700 Fahrzeuge produziert. Analysten hingegen hatten bei ihren Konsensschätzungen nur mit 445.000 gerechnet.

Dies war auch gleichzeitig ein neuer Rekord für den amerikanischen Autobauer nach 422.875 ausgelieferten Fahrzeugen im Q1 und 254.695 im Vorjahresquartal.

Besonders überraschend war dabei der Absatz von 130.000 Fahrzeugen in China. Dieser Markt gilt für gewöhnlich als schwierig für Tesla. Schien aber im Q2 keinerlei Probleme gemacht zu haben.

Neuer Höhenflug für die Aktie?

Folglich dürfte die Aktie am Montag sehr positiv reagieren und auch allgemein könnte das Papier jetzt noch etwas mehr Aufwärtspotenzial haben.

Wie das Anlegermagazin Barrons in einer Erhebung festgestellt hat, läuft Tesla, nach Veröffentlichung von positiven Auslieferungszahlen, nämlich in zwei Drittel der Fälle besser als der Markt. Zumindest bis zu den Quartalsergebnissen. Diese stehen dann am 18. Juli an.

Tesla-Aktie mit Fokus auf 300 US-Dollar

Bis dahin könnte Tesla aber trotzdem die psychologisch wichtige Marke von 300 US-Dollar ins Visier nehmen und diese erstmals seit September 2022 wieder überschreiten.

Allerdings sollten Anleger vorsichtig sein. Tesla hat YTD bereits 112 Prozent an Rendite eingefahren und ist mit einem Forward-KGV von 74,5 bewertet. Dementsprechend sind vor den Quartalszahlen eventuell Gewinnmitnahmen nicht unangebracht.

