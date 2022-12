Dividendenaktien und Dividenden-ETFs zählen in diesem Jahr zu den Top-Performern. Eine Auswertung ergibt jetzt, welche Einzelaktien am häufigsten in den besten Dividenden-ETFs vertreten sind und auf welche Anleger setzen sollten.

„Die Outperformance der Dividendenzahler im Jahr 2022 ist kein Zufall“, sagte Dan Lefkovitz, Stratege von Morningstar. "Wenn wir in die Geschichte zurückblicken, gab es viele Perioden wie 2004-2006, als die Zinsen stiegen, aber Dividendenaktien Wachstumsaktien deutlich übertrafen."

So ist es auch nicht verwunderlich, dass sieben dividendenstarke S&P-500-Aktien die Top-10-Holdings von mindestens der Hälfte der fünf besten diversifizierten ETFs in diesem Jahr, so eine Analyse von Investor’s Business Daily Daten von S&P Global Market Intelligence und ETF.com. Aber um welche ETFs und Aktien geht es?

Die besten Dividendenaktien

Todd Rosenbluth, Forschungsleiter bei VettaFi, sagt: „Angesichts des steigenden Zinsumfelds, das dazu geführt hat, dass Rentenfonds an Wert verloren haben, haben Anleger nach alternativen Wegen gesucht, um Erträge zu erzielen. Dividendenaktien bieten den Aktionären einen stetigen Geldstrom und bieten gleichzeitig Aufwärtspotenzial durch Aktienwertsteigerung."

Dabei kommen vor allem folgende Aktien am häufigsten in den ETFs vor:

investors.com Dividenden-Aktien

Wir sehen, dass die Aktien von Exxon Mobil mit einer Dividendenrendite von 3,3 Prozent vertreten sind, ebenso Chevron mit 3,1 Prozent, die Aktien von AbbVie mit 3,8 Prozent, aber auch IBM mit 4,5 Prozent Dividendenrendite, die beiden Tabak-Konzerne Phillip Morris International und Altria mit 5,2 Prozent und 8,4 Prozent sowie der Telekommunikationskonzern Verizon mit 6,8 Prozent Dividendenrendite.

Doch lohnen sich auch die Dividenden-ETFs noch?

Dividenden-ETFs auf den S&P 500

Doch wie geht es mit Dividenden-ETFs weiter? Dazu sagt der Experte Todd Rosenbluth: „Wir gehen davon aus, dass sich die Anleger im Jahr 2023 wegen ihres Kapitalzuwachspotenzials eher Dividenden-ETFs zuwenden werden, als um den Einkommensbedarf zu decken, da die Federal Reserve ihr Zinserhöhungsprogramm verlangsamt und Anleihenfonds eine wettbewerbsfähigere Einkommensalternative bieten."

Dafür eignen sich dann vor allem der Invesco S&P Ultra Dividend Revenue (ISIN: US46138G6567), dem WisdomTree US High Dividend und der iShares Core High Dividend.