Nvidia gilt aktuell als das wertvollste Unternehmen der Welt. Doch gibt es womöglich Konkurrenten, die dem Tech-Giganten 2025 den Rang ablaufen könnten?

Die Erfolgsserie von Nvidia scheint einfach kein Ende zu nehmen. Nicht nur liegt die Aktie seit Jahresanfang bereits über 200 Prozent im Plus – und das wohlgemerkt, nachdem die Aktie im vergangenen Jahr schon über 200 Prozent zulegte. Bisher konnte der Chip-Gigant auch bei jeder Quartalszahlenveröffentlichung überzeugen und die Erwartungen übertreffen.

Vergangenen Freitag wurde die Aktie sogar in den berühmten Dow Jones Industrial Index aufgenommen, und die Nachfrage nach der neuen Chipserie „Blackwell“ soll so stark sein, dass diese bereits für die nächste Zeit komplett ausverkauft ist.

Vergangene Woche erreichte die Aktie angesichts dieser Euphorie dann neue Höchststände und übertrifft damit aktuell sogar Apple in der Marktkapitalisierung. Doch bleibt das auch so? Oder könnte nächstes Jahr eine andere Aktie Nvidia den Rang ablaufen?

KI analysiert: Diese Aktien könnten nächstes Jahr wertvoller als Nvidia sein

Klar ist: Niemand kann in die Zukunft sehen, doch durch verschiedene Analysen kann man ihr zumindest näherkommen. Wir haben hierfür eine eher unkonventionelle Methode gewählt.

Denn wir befragten eine künstliche Intelligenz (KI). Diese verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen eine Vielzahl an Informationen und Faktoren miteinbeziehen. Dafür wandten wir uns an die wohl bekannteste KI, ChatGPT von OpenAI, in der neuen Premium-Version GPT-4o. Wir fragten den Chatbot ganz direkt:

Nvidia ist aktuell das wertvollste Unternehmen der Welt. Welche Aktien könnten nächstes Jahr noch wertvoller als Nvidia sein und den Tech-Giganten bei der Marktkapitalisierung überholen?

ChatGPT: Nvidia hat sich in den letzten Monaten als das wertvollste Unternehmen der Welt etabliert, mit einer Marktkapitalisierung von über 3,6 Billionen US-Dollar. Dennoch gibt es mehrere Tech-Giganten, die das Potenzial haben, Nvidia im kommenden Jahr in Bezug auf die Marktkapitalisierung zu überholen:

1. Apple Inc. (AAPL): Apple war lange Zeit das wertvollste Unternehmen und liegt derzeit knapp hinter Nvidia. Mit einer starken Produktpipeline und einer treuen Kundenbasis könnte Apple durch innovative Produkte und Dienstleistungen seine Marktkapitalisierung weiter steigern.

2. Microsoft Corporation (MSFT): Microsoft ist ein führender Akteur im Cloud-Computing und investiert stark in Künstliche Intelligenz. Diese Bereiche bieten erhebliches Wachstumspotenzial, das Microsoft helfen könnte, Nvidia zu überholen.

3. Alphabet Inc. (GOOGL): Als Muttergesellschaft von Google profitiert Alphabet von Werbeeinnahmen und Investitionen in zukunftsweisende Technologien wie KI und autonomes Fahren. Diese Diversifizierung könnte zu einem Anstieg der Marktkapitalisierung führen.

4. Amazon.com Inc. (AMZN): Amazon dominiert den E-Commerce und ist ein bedeutender Akteur im Cloud-Computing mit AWS. Kontinuierliches Wachstum in diesen Bereichen könnte Amazon helfen, Nvidia zu übertreffen.

5. Tesla Inc. (TSLA): Tesla ist führend im Bereich der Elektrofahrzeuge und investiert in erneuerbare Energien und autonome Fahrtechnologien. Obwohl Tesla derzeit eine geringere Marktkapitalisierung hat, sehen einige Analysten langfristig das Potenzial, zu den wertvollsten Unternehmen aufzusteigen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Aktienmärkte volatil sind und viele Faktoren die Marktkapitalisierung beeinflussen können. Daher sind Prognosen mit Unsicherheiten behaftet.

Und bei welchem dieser Unternehmen hältst du die Wahrscheinlichkeit am größten, dass es nächstes Jahr Nvidia überholen wird?

ChatGPT: Angesichts der aktuellen Marktdynamik und der Unternehmensstrategien erscheint Apple Inc. (AAPL) als der wahrscheinlichste Kandidat, der Nvidia im kommenden Jahr in Bezug auf die Marktkapitalisierung überholen könnte. Apple hat eine starke Marktposition, eine treue Kundenbasis und eine kontinuierliche Innovationspipeline, die das Unternehmen in der Vergangenheit zum wertvollsten der Welt gemacht haben. Obwohl Nvidia derzeit die Führung innehat, könnte Apple durch erfolgreiche Produkteinführungen und Expansionen in neue Geschäftsbereiche seine Marktkapitalisierung erneut steigern und Nvidia übertreffen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Aktienmärkte volatil sind und viele Faktoren die Marktkapitalisierung beeinflussen können. Daher sind Prognosen mit Unsicherheiten behaftet.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (C), Amazon, Tesla.

