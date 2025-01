Das Jahr 2024 war für die deutsche Autobranche ein schwieriges. Wird 2025 nun bei Volkswagen, BMW oder Mercedes-Benz alles besser? Und welche Aktie bietet Anlegern jetzt die besten Chancen?



2024 wird für die deutsche Autobranche in weiten Teilen als ein Krisenjahr in Erinnerung bleiben. Gewinnwarnungen, Konkurrenzdruck aus China und hohe Kosten haben die Aktien von Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW immer wieder auf eine Talfahrt geschickt. Vieles spricht dafür, dass das Jahr 2025 nicht unbedingt besser wird, da die Transformationsprozesse im Zuge der Mobilitätswende bei den Autobauern noch andauern und sich Probleme wie der schwächelnde Absatz in China nicht von heute auf morgen lösen lassen.

Dennoch gibt es natürlich Aktien, die laut Experten im kommenden Jahr mehr Chancen auf Wachstum versprechen als andere.



Mercedes-Benz muss BMW den Vortritt lassen

Schaut man sich die durchschnittlichen Kursziele der Analysten an, dann verspricht Mercedes-Benz mit einem Upside von 22 Prozent im Schnitt mehr Wachstum als BMW mit einem potenziellen Upside von etwas über zehn Prozent. Gerade in den letzten Wochen schlägt das Stimmungsbarometer aber immer mehr in Richtung der Münchener.

Unter anderem die Schweizer Großbank UBS hatte sich im Dezember bei den Autoaktien zu einem Favoritenwechsel hinreißen lassen und BMW zum neuen Topwert unter Europas Autokonzernen genannt. Mercedes-Benz und Porsche wurden dagegen abgestuft. Bei BMW wurden von Experte Patrick Hummel unter anderem die steigende Barmittelrendite und stabilisierte Margen gelobt.



Volkswagen mit größten Chancen und großen Problemen

Sinnbildlich für die Krise der deutschen Autobauer steht momentan der Name Volkswagen. Sparmaßnahmen haben zu einem Ringen zwischen dem Management in Wolfsburg und den Arbeitnehmervertretern um die Art der Kostensenkungen geführt. Werksschließungen und Kündigungen können nicht ausgeschlossen werden. Kein Wunder also, dass auch die Aktie in den Seilen hängt. Die Talfahrt ist aber auch mit den vergleichsweise größten Chancen verbunden.

Im Schnitt liegt das Kursziel bei Volkswagen bei 114 Euro, was einem möglichen Upside von über 33 Prozent entspricht. Die höchsten Kursziele gehen jedoch sogar rauf auf bis zu 180 Euro. Damit würde sich der Aktienwert mittelfristig fast verdoppeln. Im direkten Vergleich scheint aber BMW momentan in der Pole Position zu sein. Sollte sich die Autobranche perspektivisch aber wieder fangen, würden Anleger natürlich gerade mit jedem der drei Werte ein Schnäppchen machen.



Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch: Zwischen den Jahren knallt´s: Jetzt Aktien von FMC, Deutsche Wohnen und LPKF kaufen?

Oder: Neuer Dividendenrekord! So profitieren Anleger und das ist 2025 zu erwarten



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz., Mercedes-Benz.