Jetzt ist Crunch-Time: Die Aktien von Allianz, BASF und Volkswagen müssen jetzt entscheiden, wo es für die nächsten Wochen hingeht. Wir sagen, ob Anleger die Aktien jetzt kaufen oder verkaufen sollten.

Das Jahr 2024 hat nur noch 5 Handelswochen. Doch die deutschen Aktien von Allianz, BASF und Volkswagen stehen jetzt bereits an wichtigen Marken. Kann die Allianz-Aktie ein neues höheres Hoch bilden und den Aufwärtstrend fortsetzen? Kann die Volkswagen-Aktie endlich mal die 50-Tage-Linie halten? Und schafft es BASF tatsächlich auch über die 200-Tage-Linie?

Allianz-Aktie kurz vor Bestätigung des Aufwärtstrends

Die Allianz-Aktie hat eine schöne Unterstützung auf der 200-Tage-Linie gefunden und strebte nun wieder schön nach oben. Auf dem aktuellen Niveau müssen Anleger jetzt aber aufpassen, dass es kein doppeltes Top gibt. Würde die Allianz-Aktie jetzt bei den Kursen um 233 Euro erneut abgewiesen werden, dann könnte dies für eine Trendumkehr sprechen. In diesem Fall sollten Anleger sich dann drauf vorbereiten, Gewinne mitzunehmen.

Sollte die Allianz aber ein neues höheres Hoch bilden, dann ist der Aufwärtstrend bestätigt und es dürfte erneut einige Prozent nach oben gehen. Und aktuell sieht bei der deutschen Versicherung alles gut aus. Die Bewertung ist prima, die Geschäfte laufen gut und BÖRSE ONLINE empfiehlt die Allianz-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 280 Euro.

Bei Volkswagen droht schon wieder der Absturz

Zuletzt konnte sich die Volkswagen-Aktie etwas erholen, weil sich beim Niveau von rund 95-98 Euro eine sehr wichtige Unterstützungszone befindet. Allerdings konnte die VW-Aktie bislang nur ein zaghaftes höheres Hoch bilden und droht nun wieder unter die 50-Tage-Linie (blau) zu fallen. Dies wäre wieder ein schlechtes Zeichen und noch ist der Abwärtstrend lange nicht vorbei.

Anleger sollten bei der Volkswagen-Aktie aktuell erstmal abwarten, ob ein höheres Tief, dann ein signifikant höheres Hoch gebildet werden kann und dabei die 50-Tage-Linie gehalten wird. Erst dann bietet sich ein erster kleiner Einstieg an, der bei Überwinden der 200-Tage-Linie ausgebaut werden könnte. Doch erstmal steht bei der Volkswagen-Aktie eine Zeit der Entscheidung an.

BASF-Aktie könnte jetzt aus Abwärtstrend ausbrechen

Sehr gut sieht es dafür aktuell wieder bei der BASF-Aktie aus. Nach der quälend langen Korrektur, die eigentlich schon das ganze Jahr über andauert (siehe Kanal unten im Chart) könnte BASF jetzt die Abwärtstrendlinie brechen. Zudem befindet sich der Chemie-Wert aktuell wieder über der 50-Tage-Linie (blau) und könnte bald dann auch die 200-Tage-Linie (grün) in Angriff nehmen. Bei den jetzigen Kursen von 45 Euro und 46 Euro kommt zwar ordentlicher Widerstand bei BASF rein. Die nächsten Tage könnten also ruckelig werden. Doch sollte der Ausbruch gelingen, dann können Anleger einsteigen. Am besten wartet man dafür dann einen erfolgreichen Test der 200-Tage-Linie und des Abwärtstrendkanals von oben ab und eröffnet dann die Positionen.

Aktuell sieht es gut aus bei der BASF-Aktie. Sie könnte sich in der Crunch-Time durchsetzen und einen neuen Aufwärtstrend starten. Anleger üben sich noch etwas in Geduld, doch auch BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel bei 57 Euro.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, BASF, Volkswagen Vz..