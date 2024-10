Es gibt nicht viele ETFs, die den MSCI World und die Börse schlagen können. Doch Morningstar hat 3 ETFs gefunden, denen in 2024 dieses Kunststück gelungen ist. Zudem sollen diese ETFs weiterhin stark performen. Um welche Produkte es sich handelt.

Diese 3 ETFs schlagen den Markt

Als ersten ETF hebt Morningstar in einer neuen Analyse den iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF hervor. Dieser brachte auf Sicht von einem Jahr 31,1 Prozent Rendite, kostet 0,2 Prozent Gebühren pro Jahr und verwendet seine Erträge thesaurierend. So sagt Morningstar zu diesem ETF: "Er hält einige der größten und profitabelsten Aktien auf dem US-Markt. Zu den zehn größten Beteiligungen zählen aktuell leistungsstarke Namen wie Nvidia, Eli Lilly und Meta Platforms." Doch der ETF konzentriere sich nicht nur auf Growth-Aktien, sondern: "Der ETF verfügt über ein weitaus vielfältigeres Portfolio als die jüngsten All-Stars. Darüber hinaus hält das Unternehmen Anteile an Unternehmen mit niedrigeren Bewertungen wie ConocoPhillips, Nike und Johnson & Johnson."

Morningstar: Das ist aktuell einer der besten ETFs

Neben dem iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF empfiehlt Morningstar aktuell auch den Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF. Dieser ETF brachte auf Sicht von 12 Montane sogar 35 Prozent Rendite, kostet 0,35 Prozent Gebühren im Jahr und schüttet seine Erträge aus. So schreibt Justetf zu dem ETF: "Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF bildet den S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Index nach. Der S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Index bietet Zugang zu den Large- und Mid-Cap Aktien aus den USA, die das höchste Gesamtengagement zu drei Anlagefaktoren aufweisen: Qualität, Wertpotenzial, und Dynamik." Aktuell machen so Berkshire Hathaway, Mastercard, Broadcom, Johnson & Johnson und Costco die größten Positionen aller 100 Aktien aus.

Doch die beste ETF-Performance brachte laut Morningstar in dieser Auswertung der iShares MSCI International Momentum ETF. Dabei müssen Anleger beachten: Diesen ETF gibt es in Deutschland nicht zu handeln. Doch wir haben eine Alternative. Denn das von Morningstar vorgeschlagene Produkt setzt auf eine weltweite Momentum-Strategie ohne US-Aktien. In Deutschland handelbar ist allerdings der iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc). Und dieser ETF brachte in den vergangenen 12 Monaten starke 39 Prozent Rendite. Der ETF kostet 0,3 Prozent Gebühren pro Jahr, verwendet seine Erträge thesaurierend und beinhaltet aktuell 349 Aktien. Die größten Positionen machen aktuell Nvidia, Eli Lilly, Meta Platforms, Broadcom und Amazon aus.

So sehen Anleger, dass es drei starke ETFs gibt, die laut Morningstar die Börse outperformen können.

