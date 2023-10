Wer noch auf der Suche nach einem ETF oder schönen Dividenden ist, der findet hier das richtige. Denn unter Anderem diese 6 ETFs zahlen im November und Dezember noch schöne Dividenden von bis zu 5 Prozent Dividendenrendite.

So glänzt etwa der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (WKN: A2DL7E) mit einem Plus von rund 10 Prozent in den vergangenen 12 Monaten und einer Dividendenrendite von zuletzt 2,90 Prozent. Dabei schüttet der ETF seine Dividenden vier Mal im Jahr aus: Im Februar, Mai, August und November. Ein Viertel der Dividendenrendite können sich Anleger jetzt also noch im November sichern. Dabei befinden sich aktuell 251 Aktien im Fidelity Global Quality Income UCITS ETF. In den ETF kommen Aktien, die eine Mischung aus Qualität und Dividende in den Industrienationen aufweisen. Zu den aktuell größten Positionen zählen Apple (4,41 Prozent Anteil), Microsoft (3,53 Prozent), Nvidia (1,69 Prozent), Eli Lilly (1,05 Prozent) und Novo Nordisk (0,99 Prozent).

Doch auch diese 5 ETFs zahlen in diesem Jahr noch eine schöne Dividende:

Übrigens: Im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index finden Sie Dividendenaktien, die sowohl im Kurs steigen, als auch immer mehr Dividende bezahlen.

Diese ETFs zahlen in diesem Jahr noch Dividende

Denn auch der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (WKN: A1JX52) zahlt im Dezember noch seine Quartalsdividende. Aufs Jahr gerechnet kommt dieser ETF, der auf über 3.600 Aktien aus aller Welt setzt, auf eine Dividendenrendite von 1,81 Prozent. Auf Sicht von 12 Monaten legte dieser ETF um 11,4 Prozent im Wert zu.

Nicht viel schlechter schnitt der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing (WKN: A1T8FV) mit rund 7 Prozent Gewinn in den letzten 12 Monaten ab. Dieser ETF setzt wie der obige ebenfalls auf weltweite Aktien, aber hier mit besonderem Bezug zur Dividende. Das zeigt sich auch in der Dividendenrendite von 3,55 Prozent. Die Quartalsdividende schüttet dieser ETF noch im Dezember aus.

Sogar noch besser performte aber der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (WKN: A2JAHJ) mit einer Performance von plus 13,7 Prozent in den vergangenen 12 Monaten und einer Dividendenrendite von 5,01 Prozent. Der ETF zahlt im Dezember seine Dividende und zu den größten Positionen zählen Verizon (5,25 Prozent Anteil), Totalenergies (4,12 Prozent), Altria (3,7 Prozent), IBM (3,25 Prozent) und British American Tobacco (3,16 Prozent).

Gute Dividenden, aber in diesem Jahr weniger gute Performances zeigten die beiden ETFs SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (WKN: A1JKS0) mit 2,40 Prozent Dividendenrendite aber einem Minus von 6,8 Prozent in den letzten 12 Monaten und der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (WKN: A1T8GD) mit zwar 4,53 Prozent Dividendenrendite aber ebenfalls einem Minus von 4,6 Prozent.

