Megatrends wie das Metaverse oder die Halbleiter-Branche faszinieren nicht nur Technik-Fans, sondern auch Anleger an der Börse. Auf welche Aktien und ETFs Anleger ganz einfach setzen können.

Um das Metaverse ist den letzten Monaten viel Hype entstanden, denn es gilt als der Nachfolger des modernen Internets. Dabei handelt es sich um eine virtuelle dreidimensionale Welt, in der die Nutzer als Avatare kommunizieren und interagieren können. Diese digitale Welt könnte die Arbeitswelt und Freizeitaktivitäten nachhaltig verändern. Videospiele kommen einem in den Sinn. Und tatsächlich experimentieren Anbieter viel auf diesem Gebiet, wie etwa Epic Games, der Entwickler des Battle - Royale Computerspiels Fortnite.

Aber auch Technikriesen wie Microsoft und Nvidia machen Fortschritte. Das Potenzial ist gewaltig: Finanzdienst Bloomberg Intelligence erwartet einen 800 Milliarden Dollar Markt bis 2030. Allerdings scheitern viele Konzepte z.B. Konzerte oder Besprechungen digital umzusetzen, noch an der dafür benötigten Rechenleistung.

Innoativer Metaverse-ETF

Anleger haben schon jetzt die Chance in dem frisch gegründeten ETF iShares Metaverse UCITS (WKN: A3DRMN) zu investieren und an der Entwicklung rund um das Internet der Zukunft zu profitieren. Blackrock verwaltet in dem Fond bereits 22 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote ist mit 0,5% pro Jahr niedrig angesetzt. Besitzer des Wertpapiers erhalten allerdings keine Dividende; etwaige Gewinne werden wieder investiert.



Auch ist zu bedenken, dass der Sektor, technologietypisch, sehr hoch bewertet ist.

Mit diesem ETF auf den Halbleiter-Megatrend setzen

Eine Alternative ist das iShares MSCI Semiconductor UCITS ETF.

Denn auch die Halbleiterindustrie besitzt enormes Wachstumspotenzial, schreibt aber im Gegensatz zu dem Metaverse bereits heute grüne Zahlen. Halbleiter sind in jedem komplexeren technischen Gerät verbaut, von der Waschmaschine bis zum Kampfjet. Da die gesamte Wirtschaft auf den kleinen Schaltkreisen aufbaut, wird die Nachfrage daran nicht abreißen. Neben namhaften Marken wie Intel, Samsung und AMD, ist Taiwan ein Zentrum der Halbleiterbranche. Mit dem ETF von Blackrock können Sie sich breit gefächert an den Entwicklungen am profitablen Geschäft beteiligen. Das iShares MSCI Semiconductor UCITS betreut 591 Millionen Euro und ist mit einer Gesamtkostenquote von 0,35% pro Jahr äußerst günstig im Unterhalt. Es wird ebenfalls keine Dividende gezahlt, sondern reinvestiert.

Wer in die Technologie der Zukunft investieren möchte, für den dürften die beiden ETFs einen Blick wert sein.

