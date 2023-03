Im kommenden Jahrzehnt wird Künstliche Intelligenz (KI) zahlreiche Branchen revolutionieren, betont Dries Dury, Portfoliomanager beim belgischen Fondshaus DPAM. Sechs Aktien aus drei Bereichen hält er dabei für besonders attraktiv.

In den folgenden drei Bereichen könnten folgende Unternehmen laut Dury am stärksten profitieren:



1. Anbieter von Cloud-Infrastrukturen, wie Amazon, Alphabet oder Microsoft: Sie schaffen mit Rechenleistung und Speicherplatz die Basis für Unternehmen, die in die KI-Branche einsteigen wollen.



2. Softwareunternehmen mit führenden KI-Kompetenzen, wie Crowdstrike: Durch den Zugang zu großen Datensätzen können Softwareunternehmen KI-Modelle am besten und schnellsten weiterentwickeln.



3. Halbleiterunternehmen, wie AMD und Nvidia: Kein Goldrausch ohne Hacken und Schaufeln – und keine KI-Welle ohne Halbleiter. Diese stellen die erforderliche Rechen- und Speicherleistung für große KI-Datenmengen zur Verfügung. Viele Unternehmen in der Halbleiter-Wertschöpfungskette werden profitieren, darunter Design-Software-Unternehmen, Outsourcing-Partner und die Ausrüster beziehungsweise Hersteller von Halbleiterchips.



Übrigens: Mit einem Zertifikat auf den BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz-Index können Sie einfach an der Wertentwicklung von 20 KI-Aktien teilhaben.

