Ein deutscher Börsen-Millionär verrät, welche Aktien er jetzt im Depot hat und welche Werte er kauft. Warum ihn die Zinsen und die Fed eher kalt lassen und was er Anlegern jetzt raten würde.

Tim Schäfer ist Aktien-Millionär. Aktuell befinden sich 2,8 Millionen Dollar in seinen Portfolios. Alles selbst erarbeitet und vor allem durch Aktien an der Börse entstanden. Doch welche Aktien befinden sich aktuell in seinem Depot? Und warum lässt ihn die Fed eher kalt?

Millionär Tim Schäfer: Diese Aktien habe ich jetzt im Depot

Richtig spannend findet Tim Schäfer aktuell die Aktien von Microsoft, Berkshire Hathaway und Alphabet. Doch der Bösen-Millionär fügt auch hinzu: "Ich habe über 60 Aktien und ein Schwergewicht ist dabei die CTS Eventim-Aktie. Aber auch Netflix und Alphabet sind relativ groß", verrät Tim Schäfer. Und weiter: "Zudem ist Chevron noch eine größere Position in meinem Portfolio und die Bank of America ebenso. Also ich habe im Grunde so einen Ansatz Value und Wachstum und habe das so zusammengemischt. Zum Beispiel bekomme ich auch meine Dividenden von etlichen Aktien. So hat ja jetzt auch Alphabet angefangen auszuschütten. Oder Meta, die habe ich auch. Ich habe im Grunde diese ganz großen Blue Chips und aber auch einige Mittelständler, zum Teil auch aus Deutschland, so was wie eine Frosta, den Tiefkühlkostensteller."

Tim Schäfer verrät: So einfach kann jeder Millionär mit Aktien werden

Börsen-Millionär: Deswegen lassen mich Fed und die Zinsen kalt

"Es ist alles eingepreist", sagt Tim Schäfer über die amerikanische Zentralbank Fed und die Zinsen. Und er fügt hinzu: "Vielleicht gibt es da Ende des Jahres dann wahrscheinlich einen Schritt nach unten oder so, oder vielleicht sogar zwei kleine Schritte. Dahin geht wohl die Reise, weil die Konjunktur sich abgekühlt hat. So ist ja auch weltweit eine Schwäche bei der Wirtschaft zu sehen. Aber die ganz großen Bewegungen wird es wahrscheinlich auch nicht geben wegen der Fed."

Anleger sollten lieber langfristig investieren und vor allem auf Buy and Hold setzen. Wie Tim Schäfer es selbst geschafft hat, mit einem normalen Arbeits-Einkommen Millionär zu werden, welche Strategie er an der Börse aktuell verfolgt und welche Fehler Anleger unbedingt vermeiden müssen, das sehen Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Das ist eine unentdeckte Aktien-Perle im KI-Sektor, schwärmt Ex-Banker