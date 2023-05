Nach einem großen Kurssprung am Donnerstag bildet der DAX am Freitag tatsächlich ein neues Rekordhoch. Das erste seit November 2021. Was heute an der Börse wichtig wird. Zudem stehen die Aktien von Commerzbank, Daimler Truck und Deutsche Telekom im Fokus.

Getrieben von der Hoffnung auf eine baldige Einigung im US-Schuldenstreit ist der DAX am Freitagnachmittag auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Der Leitindex kletterte dabei in der Spitze um mehr als ein Prozent. Im November 2021 war er bis auf 16.290,19 Punkte gestiegen.

Mit einer festeren Wall Street im Rücken schiebt sich der DAX noch ein Stückchen weiter nach vorne und markiert bei 16.327,84 Punkten ein frisches Allzeithoch. Der EuroStoxx50 gewinnt ebenfalls ein Prozent auf 4412 Punkte und steht damit so hoch wie seit 18 Monaten nicht mehr.

Zum Börsenschluss nehmen Anleger aber wieder ein paar Gewinne mit. Der DAX schließt bei rund 16.270 Zählern und immer noch 0,7 Prozent im Plus.

"Demokraten und Republikaner scheinen sich doch auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze zu einigen", sagte Christian Henke vom Broker IG. Allein diese Nachricht habe zuletzt ausgereicht, um eine Kursrally an den Märkten auszulösen. Der EuroStoxx50 gewann 0,9 Prozent, die japanische Börse.N225 kletterte auf den höchsten Stand seit 33 Jahren. Auf Wochensicht kam der Dax bis Freitagmittag auf ein Plus von rund zwei Prozent.

Im Streit über die US-Schuldenobergrenze hatten Präsident Joe Biden und der führende Kongressabgeordnete Kevin McCarthy zuletzt ihre Entschlossenheit bekräftigt, eine rasche Einigung zu erzielen, um die Schuldenobergrenze anzuheben und einen Zahlungsausfall zu verhindern. Käme kein Deal zustande, könnte die Regierung Anfang Juni ihre Rechnungen womöglich nicht mehr bezahlen - ein Szenario mit verheerenden Auswirkungen auf das weltweite Finanzsystem. Das wäre ein hochriskantes Unterfangen, aber die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario sei nicht mehr besonders hoch, sagte Kevin Thozet vom Fondsmanager Carmignac.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Freitag

Am Freitagabend stehen die Aktien von Munich Re mit plus 2,69 Prozent, die Papiere von Porsche AG mit plus 2,87 Prozent und Merck mit plus 3,47 Prozent an der Spitze des DAX.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren die Titel von Commerzbank mit minus 0,99 Prozent deutlich. Ebenso die Papiere von adidas mit minus 3,26 Prozent und MTU mit minus 0,95 Prozent. Die Deutsche Telekom-Aktie verlor erst deutlicher, konnte im Laufe des Tages aber ins Plus drehen.

(Mit Material von Reuters)