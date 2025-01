Der deutsche Leitindex steigt und steigt und hat heute erneut einen Rekord aufgestellt. Warum besonders die Aktien von Fresenius Medical Care und Fresenius profitieren konnten.

Er macht einfach weiter: Der deutsche Leitindex hat heute schon wieder ein neues Rekordhoch geknackt und stieg in der Spitze auf bis zu 21.341,98 Punkte. Etwas nach gab hingegen das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50. Der Index liegt derzeit 0,13 Prozent im Minus und steht bei 5.198 Punkten.

Der DAX liegt seit Jahresanfang bereits knapp sieben Prozent im Plus. Allerdings: „Auf diesem Niveau wird die Luft zunehmend dünner", stellte Marktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets fest. Im günstigsten Fall stehe nun eine Konsolidierung der hohen Kursgewinne seit dem Jahreswechsel an. Auch ein Rücksetzer des DAX bis auf 21.000 Punkte würde am langfristigen Aufwärtstrend nichts ändern.

Fresenius-Aktien im DAX heute besonders gefragt

Mit Blick auf die Einzelwerte rückten Puma-Aktien in den Fokus. Der Lifestyle-Konzern blieb im Schlussquartal 2024 hinter den Erwartungen zurück. Der Aktienkurs brach daraufhin um 21 Prozent ein auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Mehr dazu erfahren Sie hier

Besonders hervor konnten sich hingegen zwei Titel aus dem Gesundheitssektor heben. Die Aktien des Dialyse-Anbieters FMC sind derzeit mit einem Plus von fünf Prozent an der DAX-Spitze, die Aktien des FMC-Großaktionärs Fresenius liegen derzeit über 2,3 Prozent im Plus.

Analyst David Adlington von JPMorgan rät bei FMC zwar zum Untergewichten im Portfolio, ist mit Blick auf das Schlussquartal 2024 und das Geschäftsjahr 2025 aber optimistisch gestimmt. Die jüngste Stärke des US-Dollars resultiere in höheren Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr. Angesichts der ungewissen Perspektiven für 2026 und 2027 blieb er jedoch bei der Einschätzung "Underweight".

Das Schlusslicht im DAX bildet von der Performance her aktuell mit Minus 2,8 Prozent die Aktie von Qiagen. Es sollte sich hier jedoch vor allem um Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rallye handeln.

Enthält Material von dpa-AFX

